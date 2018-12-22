男嬰赴菲律賓染麻疹 曾出入南港地區捷運站

（中央社記者張茗喧台北22日電）疾管署今天公布新增境外移入麻疹，一名11個月大男嬰上月底隨家人到菲律賓旅遊時染上麻疹，可傳染期間曾出入南港地區捷運站，呼籲民眾避免帶未滿1歲幼兒前往流行地區。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署指出，這次新增的個案是家住北部的11個月大男嬰，11月30日至12月4日期間與家人至菲律賓旅遊，返國後12月14日起陸續出現發燒、鼻炎、疲倦等症狀，分別於14日及16日就醫，17日出現紅疹，19日就醫後住院治療，經通報檢驗於12月22日確診。

疾管署表示，根據個案潛伏期間活動史，研判感染地為菲律賓，目前個案已出院，衛生單位已掌握個案接觸者共221人，包括托嬰中心接觸者以及就醫時曾接觸相關醫護人員與民眾等，將持續監測至明年1月8日。

疾管署指出，個案在12月13日至15日的可傳染期間，曾於多次出入捷運港墘至南港軟體園區站以及中國信託金融園區，如有在相關時間出入這些場所的民眾，應自主健康管理18天，一旦出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

根據統計，國內今年累計37例麻疹病例，其中10例為境外移入病例，感染國家以泰國等東南亞國家為多；另27例為國內感染，包含21例為3月底因境外移入病例引發群聚疫情。

疾管署強調，全球麻疹疫情自3月達高峰後趨緩，鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸及泰國為多，且持續有病例發生，而菲律賓今年截至11月28日共有約1萬7300例麻疹病例，是去年同期的4.7倍。

疾管署呼籲，為了避免孩子感染麻疹，民眾應按時帶家中滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區；如需帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。（編輯：方沛清）1071222