逾5萬劑公費流感疫苗到貨 多數是四價

衛福部疾管署副署長莊人祥27日受訪表示，本流感季公費疫苗供貨吃緊，經積極協調，有疫苗廠再提供0.5mL劑型流感疫苗共約5萬劑，提醒符合公費資格民眾可把握。中央社記者陳偉婷攝 107年12月27日

（中央社記者陳偉婷台北27日電）疾管署副署長莊人祥今天說，本流感季公費疫苗供貨吃緊，經積極協調，有疫苗廠再提供0.5mL劑型流感疫苗共約5萬劑，其中有4.8萬劑是四價疫苗，提醒符合公費資格民眾可把握。

這個秋冬季的公費流感疫苗成人與幼兒劑型合計採購600萬劑，都是三價（可防H1N1、H3N2及一種B型病毒），數量與去年相同，供應商為賽諾菲、國光。

但因今年疫苗株培養不易，供應時程本就吃緊，又加上先前發生2件市面上公費疫苗瑕疵事件，也導致部分疫苗被停用，讓供貨更緊張。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午表示，經與疫苗廠商協調，廠商已再提供0.5mL劑型流感疫苗共約5萬劑，其中包含4.8萬劑的四價流感疫苗（可防H1N1、H3N2及2種B型病毒），已陸續配送到各地方衛生局。但目前疫苗空缺還有47萬劑。

疾管署統計，本年度公費流感疫苗自開打以來，截至12月26日接種數超過507萬劑，0.5mL劑型剩餘量約13萬劑，0.25mL劑型剩餘量約4.8萬劑。

莊人祥說，目前各縣市疫苗庫存量有限，且本次配送的疫苗數量不多，已請地方政府衛生局妥適控管與調度疫苗，並即時更新可提供接種服務地點等訊息，避免造成民眾不便。民眾如有接種需求，建議先打電話預約，以免白跑一趟。

疾管署呼籲，本週末逢冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，流感病毒將更為活躍，民眾無論是否已接種流感疫苗，都應做好個人手部衛生及咳嗽禮節，有呼吸道症狀應配戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所，並落實生病在家休息等措施，以降低流感病毒傳播的機會。（編輯：管中維）1071227