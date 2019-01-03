想見兒子一面 人工電子眼助盲父圓夢

（中央社記者張茗喧台北3日電）今年30歲的左先生是「色素性視網膜失養症」患者，5年前視力驟降、幾乎全盲，不僅失業也沒機會看到剛出生的兒子。他去年7月接受人工電子眼植入手術，終於如願看見寶貝兒子。

林口長庚醫院眼科部視網膜科主任黃奕修今天在記者會中表示，色素性視網膜失養症是遺傳性基因變異所導致的疾病，流行率約為1/4000，台灣約有8000至1萬名患者，患者最初會出現夜盲與視野萎縮的症狀，因視網膜不能再生，一旦受損就無法恢復，最終多因視力受損嚴重而至全盲，成為重度殘障。

黃奕修指出，早年這種病根本無法可治，連延緩惡化的辦法都沒有，直到近年人工電子眼問世，植入眼球內部以後，可以取代視網膜的感光功能。

根據長庚電子眼團隊研究，接受人工電子眼植入手術的患者中，約96%患者術後可見到正方形、三角形、圓型等特別形狀的物體；約60%患者可見約10公尺距離的物體，並可朝目標物行走及執行日常動作，雖無法達到正常人眼精細視力，但已可滿足日常生活基本需求。

黃奕修表示，全球至今共完成約300例人工電子眼植入手術，林口長庚就佔了7例，手術成果受國際肯定，日前榮獲美國團隊頒發「人工電子眼亞洲卓越中心」認證，肯定電子眼醫療相關手術、復健與電子系統操作技術已達世界水準，為亞洲地區的技術指導者，至今全球僅12家醫院獲此殊榮。

黃奕修提醒，視網膜病變有很多初期症狀，包括視力下降、視野缺損、視物扭曲或飛蚊症等，如出現相關症狀應儘早就醫。

黃奕修也呼籲有家族史、近視、職業必須注視強光或高熱物體等，更要注意眼睛的保養，黃色、綠色、橘色蔬菜等含有葉黃素成分，是黃斑部的色素成分基礎，適度補充應有助益。（編輯：管中維）1080103