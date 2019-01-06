開整形外科濫觴 羅慧夫的家和心都在台灣

美籍醫師羅慧夫追思會6日下午在中山基督長老教會舉行，他的親友、學生及病患家屬等齊聚一堂，共同追思懷念。中央社記者裴禛攝 108年1月6日

（中央社記者陳偉婷台北6日電）奉獻台灣醫療40年的整外權威醫師羅慧夫在2018年12月逝世。他的兒子德克（Dirck）今天說，父親在世時，如果問他「家和心在哪？」羅慧夫總說「在台灣」。

美國醫師羅慧夫（Dr. Samuel Noordhoff）在美國時間2018年12月3日逝世。羅慧夫顱顏基金會今天下午在中山基督長老教會舉行追思會，邀請羅慧夫過去在台灣的朋友、學生、病人與家屬及羅慧夫的3名子女與會。

羅慧夫在西元1959年以宣教士身分來台，扶助馬偕紀念醫院營運，並幫助台灣唇顎裂孩童，用愛修補裂縫，也彌補了孩子及家屬心裡的傷口。他開創了許多台灣醫療的第一，包含引進小兒麻痺疫苗、設立台灣第一個加護病房、第一個燙傷中心及在台灣設立東南亞第一個自殺防治中心，總把病人擺在第一順位。

美籍醫師羅慧夫追思會6日下午在中山基督長老教會舉行，會中播放羅慧夫生平影像，感念他對台灣醫療的貢獻。中央社記者裴禛攝 108年1月6日

追思會中，他的兒子德克（Dirck J. Noordhoff）發表感言時提到，羅慧夫深愛台灣和所有的老百姓，從1959年他抵達台灣到他過世期間，「如果我問父親他的家和心在哪裡，他會說在台灣。」作為他最小的兒子，常願羅慧夫退休後留在台灣，一個最令他感到是家鄉的地方。

德克說，對他而言，父母給他最特別的禮物就是「讓我生養在台灣」。直到今天他認識的摯友們對他傾囊相助，都是因為在台灣養成的友情。

德克表示，羅慧夫一直喜歡馬克吐溫的名言「把你的工作當作是度假」。但對於快樂，羅慧夫會說要追求喜樂。「經常喜樂可使你對任何想做的事情充滿喜樂」。

「父親不會讓任何事危及到他在自己的信心、妻子、家人、朋友或工作上找到的喜樂，或在幫助全世界殘障小孩時找到的喜樂，但最重要的是他在台灣老百姓身上找到的喜樂」，德克說。

德克說，他們全家一家都珍惜在台灣的時光，也深受影響，他們稱台灣為故鄉，「我們愛台灣」。最後並以台語說「多謝你」。

追思會現場也播放一段羅慧夫女兒南西（Nancy Noordhoff）以台語發音的影片。南西說，她3歲和弟弟隨父母來到台灣，家就住在馬偕醫院隔壁。在那裡，她學會騎腳踏車，也去上雙連教會的幼兒園。在那2年間，父母早上都去上台語的語言學校。下午和傍晚，父親就到醫院工作。

一名曾受羅慧夫治療的患者下午在追思會前受訪，她說，羅慧夫總是用讚美的話去除病人的焦慮，對待病人就像對自己的孩子，總是鼓勵病人。除了醫療，也幫助病人正向面對疾病。（編輯：黃于）1080106