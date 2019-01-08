台南8旬婦血糖異常高 醫師警覺查出敗血症

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市一名86歲婦人因患有失智症、糖尿病到診所定期回診時，醫師發現血糖異常偏高，通報合作的奇美醫學中心，檢查出因泌尿道感染導致的敗血症，及時住院使病情獲得控制。

奇美醫學中心老年醫學科主任蔡岡廷今天在院內衛教宣導會中表示，這名婦人平時定期回診的是與奇美醫學中心合作的基層診所。診所醫師在第一時間判斷可能有問題，立即與醫院醫師取得聯絡，討論後建議病人入院治療，從診所轉送到病房只花了3小時。

蔡岡廷表示，病患入院後確診為泌尿道感染所導致的敗血症，因病情掌握迅速，敗血症得以快速得到控制。在病情穩定後，診所醫師也獲邀參加出院準備討論，讓病患出院後仍能定期到診所接受適當醫療。

他說，奇美醫學中心與基層診所進行垂直整合後，在上個月成立醫院整合醫學病房。若合作的基層診所病人有住院需求，診所醫師可以多元溝通管道通報。病人不需要再經歷重新確認病情的階段，大大減少時間的浪費與發生錯誤的風險。

蔡岡廷指出，整合醫學病房設有59個病床，共有7名常勤、6名備援主治醫師負責看診，以水平整合方式涵蓋各科別，需要時還有社工師、物理治療師等團隊支援。

他說，分級醫療、雙向轉診的概念是國家重要醫療政策走向，也能讓病人得到最適合的照顧。（編輯：陳俊碩）1080108