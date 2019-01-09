龍發堂患者遭追欠費 衛福部：先繳再憑據領補助

（中央社記者溫貴香台北9日電）立委陳學聖今天指出，高雄龍發堂503名患者被移出安置屆滿週年，家屬沒等到安置方案卻收到法院的支付命令。衛福部說，已評估所有個案，依法繳清安置機構款項就能憑收據請領補助。

高雄龍發堂2017年爆發肺結核及阿米巴痢疾等群聚感染，高雄市政府同年12月21日公告龍發堂為法定傳染病流行地點並採取管制措施，龍發堂去年1月3日結束收容照護。

國民黨立委陳學聖上午偕同自救會代表召開記者會，除控訴政府追繳費用外，也要求把總統蔡英文日前說要分享給弱勢族群的經濟紅利稅收款項，交給高雄市長韓國瑜，拿來補助極重度的精神病患。

陳學聖說，去年1月3日高雄市政府以衛生問題把龍發堂關掉，503位患者很多是精神疾病重度患者，一年過去了，已有10人死亡，20人行蹤不明，434人安置在醫療機構。

他表示，明天屏東地院就要開庭，原因是政府向龍發堂患者家屬追討患者被安置在醫療機構的費用，這筆錢很多家屬付不起，政府就透過法院強行要家屬支付。一年過去了，龍發堂問題沒有解決，可能變成不定時炸彈。

陳學聖舉例說，有位莊姓患者的父親已去世，母親失聯，只好由姑姑照顧；另一名周姓患者被安置在療養院所，他的弟弟跟弟媳都超過60歲，弟弟罹患憂鬱症，弟媳也罹患癌症，「政府關了龍發堂，現在又要家屬承擔、付錢，他們已經撐不下去了。」

出席記者會的自救會代表鄭小姐說，遭屏東縣政府催繳費用的3人，是從去年7月開始計算費用，平均每人新台幣4萬到8萬元不等；位於淡水八里的療養院也向一名病患催討20萬到30萬元、約10個月的住院費用，限期在1月20日前繳清，否則將採取法律行動。

衛福部心理及口腔健康司簡任技正陳少卿表示，龍發堂去年安置總人數是503位，分布在19個縣市，至1月4日調查為止，龍發堂自行安置39位，死亡10位，434人已經安置在醫院或各種機構中，另外有20位是由家屬自行帶回或與家屬同住。

陳少卿表示，經衛福部評估各種身分別狀況，至1月4日為止，符合低收入、中低收入戶者有241位，在身心障礙手冊認定部分，目前有491位已完成認定。

陳少卿說，遭屏東縣政府催繳費用的3位病患，經調查，縣府有編列相關補助，但由於這些患者名下有房產，縣政府已請家屬先繳費，再憑收據請領各項補助款。（編輯：李信寬）1080109