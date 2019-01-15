男腹痛一天跑10次廁所 潰瘍性大腸炎上身

（中央社記者張榮祥台南15日電）29歲許姓男子自大學時期就常腹痛，有時一天要跑10次以上的廁所，8年來消瘦逾10公斤，去年因症狀加劇就醫，被診斷出潰瘍性大腸炎，治療後才緩解，半年來未復發。

奇美醫學中心胃腸肝膽科暨全人醫療科醫師王宿鴻今天指出，許男大學時期開始出現反覆腹痛、腹瀉、血便，嚴重時一天要跑超過10次的廁所。

許男曾到診所就醫，起初以為是腸胃炎、腸躁症或痔瘡作怪，只是一直好不了，診所醫師也建議他到大醫院做大腸鏡檢查，許男因工作忙碌，且腸痛鬧了一陣子後就會緩解，不以為意。

未料許男去年症狀加劇，跑廁所次數大增，嚴重到不想出門，無法工作，身體越來越瘦，才到奇美醫學中心做大腸鏡檢查。醫師檢出許男左側大腸腸粘膜瀰漫性的連續性發炎，且有自發性出血的徵兆，確認罹患潰瘍性大腸炎。

許男住院接受靜脈注射的免疫抑制治療，腸道發炎反應順利被控制在不活化階段，症狀大為緩解，恢復生活品質，追蹤半年也未復發。

王宿鴻表示，潰瘍性大腸炎是發炎性腸道疾病的一種，台灣發炎性腸道疾病發生率則是節節上升，健保局資料顯示，1998年至2013年的15年間，台灣腸道病人增加26倍。

發炎性腸道疾病主要是腸道有不正常的發炎反應，造成慢性腹痛、血便等症狀，致病原因還無法確認，應該和自體免疫系統、基因、飲食、環境、腸道菌叢有關，不易根治，常反覆發作和緩解。

腸道發炎若未妥善控制治療，常年下來將造成腸道狹窄、腸阻塞、腸穿孔、營養不良、感染、廔管等併發症，日後大腸癌風險也比一般人高。

王宿鴻說，發炎性腸道疾病也是一種全身性疾病，影響器官不止腸胃道，也常合併其他器官的自體免疫疾病，包括關節炎、皮膚潰傷、原發性硬化膽管炎、眼睛葡萄球炎及外鞏膜炎等。

發炎性腸道疾病可分為潰瘍性大腸炎和克隆氏症，好發於20歲至45歲間的青壯年，老年人佔少數，病人男女比約是6比4，潰瘍性大腸炎比克隆氏症來的常見。（編輯：陳政偉）1080115