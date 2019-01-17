補強兒虐防護網 衛福部推脆弱家庭育兒指導

（中央社記者陳偉婷台北17日電）補強兒虐防護網，衛福部社家署今年推動脆弱家庭育兒指導方案，協助育有6歲以下兒童、有育兒指導需求的弱勢家庭。國健署也續推高風險孕產婦健康管理計畫，但僅少數縣市辦理。

政府構建社會安全網，透過布建普及式的社會福利服務中心、整合保護性服務與高風險家庭服務等策略，提供預防性家庭支持服務。但兒虐案頻傳，外界質疑安全網破功。

衛生福利部社會及家庭署長簡慧娟表示，社會安全網逐步建置中，後續會愈來愈密。為了預防兒虐事件，社家署搭配社安網計畫，今年會推脆弱家庭育兒指導服務方案，讓地方政府來申請補助，目前已有8個縣市申請。另有11個縣市是本來就有相關的育兒指導方案，還有3縣市是結合托育資源中心和民間團體協助辦理。

從國內研究可以發現，小爸爸、小媽媽是重大兒虐事件的高風險族群。因他們對育兒的知識、技能相對有限，如果沒有足夠的支持，容易發生憾事。

簡慧娟表示，脆弱家庭育兒指導方案會由社工進行家庭評估，對育有6歲以下兒童的弱勢家庭，若有育兒指導需求，就會協助連結資源，讓脆弱家庭不會孤立無援。

目前社家署另有6歲以下弱勢兒童主動關懷方案；簡慧娟說，6歲前孩童因未必有就學，若都在家中，發生狀況難被發現。關鍵是透過外部力量去追蹤。如沒辦理出生登記、孩子該打預防針沒打、長期缺繳健保費、孩子應入學未入學等。

簡慧娟說，過去靠這樣的防堵機制，也找到一些需要介入保護的兒童。不過，因各單位要追蹤、通報，確實會花費一段時間才能發現問題。但防護不能光靠體制，也要民間一起熱心幫忙。

國民健康署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，根據內政部統計資料，近3年未滿20歲的女性生育數平均有3000人。因未成年少女生育比較容易有早產等健康風險，國健署推動高風險孕產婦健康管理試辦計畫，將有健康危險因子如菸酒檳榔、多胞胎、早產風險或社會經濟因子如未滿歲、中低收入、教育程度在高中職以下者納入計畫。

不過，106年試辦時，先重點挑選嬰兒死亡率、未成年生育率較高的幾個縣市衛生局合作，收案980人，以電話追蹤及視個案需求執行到宅訪視，輔導協助個案定期產檢，提供孕期至產後6週關懷。計畫成效目前還在評估中。

陳麗娟說，今年也會續推高風險孕產婦健康管理試辦計畫，但仍僅少數縣市參加。如發現有需醫療或社政介入，會予以轉介。（編輯：管中維）1080117