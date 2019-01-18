擴充樓地板未核准 醫師發動網友電話打爆衛生局

（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北市身心科醫師許添盛發動網友200餘通電話打爆市府衛生局，不滿市府未核准他以「擴充樓地板面積」為由，於兩條街外擴大經營診所。衛生局今天下午前往溝通無效，將請示衛福部。

衛生局表示，原在新北市立聯合醫院任職的身心科醫師許添盛，在新店區中央七街的二樓開設診所，去年底以「擴增樓地板面積」為由，申請原診所擴充地址，在中央五街的某處一樓開設新診所。

但因其申請不符合原診所同棟上下層，或隔壁空間擴址，請示衛生福利部也無類似案例，更沒有設置「分診所」的前例。市府清查新診所與原診所隔兩條街，距離240公尺不符合相鄰的原則，沒有核准擴址案。

許添盛在臉書不滿說，「我花了五百萬裝潢好新診所，為什麼還要另外找人當院長?」認為市府衛生局僅以主管機關的主觀個人認知，百般推託不予通過，令他不服氣。

許添盛並在個人臉書張貼前市長朱立倫不予核准的公文，發動網友、病患、支持者打電話向衛生局抗議。他並公布衛生局長、副局長、科長、承辦人的電話，呼籲大家「一直打，一直打，打到下午六點打爆電話。」

網路鄉民力量隨即集結，有的留言「鳴鼓而攻之吧」，有的對公務員開始謾罵或貼標籤，甚至直接付諸行動，今天共200多通抗議或不作聲電話打爆衛生局。

不堪其擾的衛生局人員說，從區域號碼看出，有些電話是從台中、苗栗、新竹等地打到新北市。衛生局應接不暇只能好言解釋，但不為網友接受。連中午休息時間都不放過，電話鈴聲響不停。

衛生局醫事管理科長楊時豪表示，下午親自到診所溝通解釋，擴址以相鄰為原則，法規就是如此。至於新診所既然可獨力經營，還是申請新診所為宜。但業者也不願意訴願、也不願意設新診所，仍堅持要「衝撞」。

許添盛曾出書，也有人氣。今天傍晚再度貼文並張貼演講時眾多聽眾的照片。他強調，人民福祉重要，且新診所符合無障礙空間，要顧及病患權益。

衛生局副局長許朝程表示，市府持開放與歡迎業者擴充診所服務病患，但市府從未先口頭報備准許，隨後刁難業者。

遭爆量電話抗議，許朝程無奈表示，這是特殊狀況，且涉及醫事人員、醫療機構負責人執業登記的管理、權責，市府仍將以開放態度善意溝通，以維護病患權益為主，兼顧看診動線順暢，不能影響病患安全。

許朝程表示，本案最容易解決的方式就是新診所設新的機構負責人，但許添盛不願意，會將其意見呈報衛生福利部解釋，同時送請醫事審議委員會的專家學者、法律顧問等解釋。（編輯：張銘坤）1080118