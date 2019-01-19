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107年人口僅增加1.8萬 成長率創新低

最新更新：2019/01/19 16:41
107年台灣的戶籍登記人口為2358.9萬人，較106年增加1.8萬人，人口總增加率僅千分之0.8。（中央社檔案照片）
107年台灣的戶籍登記人口為2358.9萬人，較106年增加1.8萬人，人口總增加率僅千分之0.8。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北19日電）內政部今天表示，民國107年的台灣人口總數較106年增加1.8萬人，總增加率僅千分之0.8，首度降至千分之一以下，且人口增加數、增幅均為歷年最低。

內政部今天發布統計週報指出，107年台灣的戶籍登記人口為2358.9萬人，較106年增加1.8萬人，人口總增加率千分之0.8。

另外，6都直轄市人口數占全國總人口近7成，人口總增加率以桃園市最多、增幅為千分之14.9、台中市增幅千分之6居次；減幅方面以台北市減少千分之5.5最多。

男女性別方面，根據內政部統計，107年底男性1171萬2913人，占49.65%，女性1187萬6019人，占50.35%，性比例（每百女子所當男子數）降至98.63，主要是女性平均壽命相對較長所致。

內政部戶政司副司長鄭信偉接受中央社記者訪問時指出，107年出生的嬰兒數僅約18萬人，但死亡人數卻比出生人數高，導致壓縮了中間可成長空間，讓人口總增加率呈現趨緩狀況。

鄭信偉說，人口數增減有「社會面」及「自然面」2大面向。社會面指的是人口的移入、移出，但變動的幅度不會太大，會導致變動的原因通常在於自然面。

不過，針對107年死亡總數大於出生總數、但人口總增加率卻仍微幅成長的原因，鄭信偉指出，主要是受到例如國外人士歸化為台灣籍等「社會面」影響，才會讓人口總增加率微幅成長。（編輯：李信寬）1080119

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