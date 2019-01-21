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不只轟炸與自殺炸彈 空汙成喀布爾新夢魘

最新更新：2019/01/21 16:01

（中央社喀布爾21日綜合外電報導）阿富汗喀布爾居民長期飽受自殺攻擊與炸彈轟炸夾擊之苦，然而今年冬天他們還得面臨另一項無形的致命威脅：空汙。

一層厚重的有毒霧霾數週來壟罩喀布爾的各角落，人們焚燒煤炭、木頭、汽車輪胎甚至垃圾取暖，而冷空氣則讓汙染物沉降難以擴散。在晚間和清晨溫度降到零下時，人們的作為更讓汙染達到高峰。

這些有害微粒中包括硫酸鹽和黑炭，通通懸浮於空中，像層厚重簾幕，讓能見度降低及呼吸困難。

當地居民抱怨空氣變糟，醫界一份報告指呼吸道疾病急劇上升也呼應這個論點。

甘地（Indira Gandhi）兒童醫院加護病房醫師伊克巴（Akbar Iqbal）說：「在前幾年，我們有30%至40%病人罹患急性呼吸道傳染病，但今年上升到70%或80%。我相信寒冷和汙染是主要原因。」

喀布爾空氣品質指標（AQI）通常高於300，是比紫爆嚴重的褐紅爆，而有時夜晚還有可能高達600。最近降雨跟降雪稍微緩解汙染，但指數仍遠高世界衛生組織（WHO）限制。通常AQI高於100即有害健康。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1080121

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