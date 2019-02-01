王品牛排與夏慕尼套餐漲價 最高漲5.83%

（中央社記者吳家豪台北1日電）餐飲業者王品集團宣布自2月1日起調整王品牛排與夏慕尼套餐價格，王品牛排套餐漲幅2.96%、2.42%、0.25%，夏慕尼鐵板燒套餐漲幅5.83%；集團所屬的莆田餐廳平均客單價漲10元。

王品牛排套餐原本價格1350元，調漲到1390元，漲幅2.96%；黑松露紐約客牛排套餐PRIME套餐、酥烤戰斧豬排佐莓果起司套餐、龍蝦海鮮盤套餐從1650元調漲到1690元，漲幅2.42%；濕式熟成老饕肋眼牛排套餐（雙人）從3980元調漲到3990元，漲幅0.25%。

夏慕尼新香榭鐵板燒套餐從1030元調漲到1090元，漲幅5.83%。

王品集團發布聲明表示，王品、夏慕尼開放一個月前訂位，所以從1月1日起，消費者打電話訂位都會先告知價格調整，客人同意後才接受訂位。

王品集團指出，消費者訂位2月1日之後的餐席，均已告知相關訊息，原持有兩品牌禮券的消費者權益不受影響，凡持王品牛排禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原1350元王品牛排套餐；持夏慕尼禮券到該品牌門店用餐，仍可兌換原1030元的新香榭鐵板套餐，差價皆由門店自行吸收，消費者不需另補差額。

王品集團說明，所屬王品牛排、夏慕尼自2014年調漲價格，至今4年皆未漲價，這4年來勞基法基本工資時薪漲幅30.4%、月薪漲幅19.8%，主要食材的牛肉市價漲幅超過20%，為繼續提供消費者優質服務，不得不調整價格。

此外，王品集團所屬莆田餐廳因應人事及食材成本雙重壓力，同步自2月1日起調整部分菜色價格，平均客單價調漲10元。（編輯：李信寬）1080201