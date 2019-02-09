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從當鋪到診所 自殺防治中心細密編織關懷網

最新更新：2019/02/09 11:43

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台北市自殺防治中心成立10年，平均每年挽救10至15條危在旦夕的生命，並與12局處緊密合作，從當舖、診所、學校到里長，持續編織一張綿密的網，阻止悲劇發生。

台北市每年自殺死亡人數仍有300多人，要達到0人實在難如登天，但是，自殺防治中心組長游川杰說，會持續朝這個目標努力，因為，只有生活在社區內的人，才能覺察到身邊的人有無自殺風險，並即時提供轉介與關懷。

游川杰說，目前有全面性、選擇性與指標性3策略，全面性以宣導和衛教為主，讓民眾深入了解何謂自殺防治、心理健康，當生活中遇到壓力或挫折時，不會輕易衍生出自殺想法。

選擇性則是培訓「守門人」，找出社區內的高風險族群，並給予協助，或一些局處受理民眾申請社會救助、低收補助時，傾聽民眾想法並加以評估，「人陷入低潮時，會出現一些悲觀情緒，也許是潛在族群」。

指標性是針對高風險族群進行後續追蹤與關懷，游川杰說，自殺絕對不會是單一因素造成，會有很多面向，因此，自殺防治中心與社會局、民政局、勞動局、衛生局、教育局、動產質借處、警察局、消防局、觀傳局、文化局、建管處、人事處等12局處緊密合作，成為一張綿密的網。

游川杰舉例，自殺防治中心與台北市1600家基層診所合作，在診間貼相關海報，有需求的民眾可化被動為主動，尋求協助；民政局的里長、社會局的社工，還有教育局的老師們，都是最重要的幫手。

游川杰說，一旦發現有人可能情緒低落時，就可主動傾聽，釐清對方的想法，若評估有自殺傾向，再轉介到自殺防治中心做後續關懷。（編輯：李亨山、翁翠萍）1080209

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