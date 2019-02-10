大樂透加碼進入尾聲 最後84組百萬獎尋人

（中央社記者田裕斌台北10日電）大樂透春節加碼進入尾聲，今天將是加碼最後一天，根據台灣彩券統計，獎金新台幣100萬元的「春節大紅包」還剩下84組，預計熱潮可以延續至15日。

台彩今年農曆春節加碼「春節大紅包」共有360組，採「9中6」的方式開獎，截至9日止，已開出276組，中獎人數達338人，其中，有224人獨得100萬元獎金。

由於大樂透自1日起連開10天，今天是最後一天，11日起大樂透將回復正常每週二、五開獎，今天未開出的「春節大紅包」將在12日、15日繼續開出，15日中獎注數將均分剩下的加碼獎金。

台彩統計，今年大樂透春節加碼讓業績在除夕、初一飆至高峰，投注額各達3.45億元、3.85億元，也讓除夕當天開出的春節大紅包高達47組最多，且若投注額超過3億元，春節大紅包往往會開出30組以上，因此今天投注的彩迷，若獨得1組還是可以保證抱回100萬元。

此外，今年刮刮樂的熱潮也持續，台彩今天表示，有年約20多歲的年輕媽媽到新北市的接雲寺參拜，神明指示今年新年財運亨通，回程經過彩券行時嘗試買面額300元的刮刮樂，果真中得頭獎300萬元，當下抱緊剛滿1歲的兒子大喊「真的中了、真的中啦」。（編輯：張均懋）1080210