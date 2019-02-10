大樂透頭彩摃龜 春節百萬大紅包開出23組

（中央社記者田裕斌台北10日電）大樂透今天晚間開獎，頭彩摃龜，預計12日頭彩累積至新台幣1.1億元，春節加碼百萬大紅包則開出23組，共25注中獎，還剩下61組，將在12日繼續加開9個獎號。

台彩表示，今天晚上開獎的第108019期大樂透，中獎號碼05、08、14、19、22、47，特別號24，結果頭彩摃龜，獎金5933萬元將累積到下期，預估12日頭彩上看1.1億元，二獎則開出3注，每注分得獎金295萬元。

至於大樂透加開的春節大紅包獎項，本期開出的獎號從小到大依序為10、17、19、20、23、29、41、43和44，共23組有人中獎，其中21組為1人獨得100萬元，另有2組為2注均分，每名中獎人均分得獎金50萬元。

台彩指出，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站中，位於高雄市小港區的「名慧彩券行」在今年2月1日、2月9日都曾開出過春節大紅包獎項，今晚再度開出，今年以來已經累計開出3注，追平苗栗縣公館鄉「興換投注站」的紀錄；高雄市苓雅區的「大興金香舖」今天晚上開出1注春節大紅包，自2015年起已連續5年都有開出紀錄，目前累計開出注數也已達到9注之多。

此外，台南區新市區的「巧合商行」2015年曾開出1億元的大樂透頭獎，今天晚上則增添一筆百萬元的春節大紅包獎項，新竹縣湖口鄉的「金站樂彩商行」以及桃園市中壢區的「寰宇彩券娛樂企業社」都在今晚開出今年春節期間的第2注大紅包獎項。（編輯：楊玫寧）1080210