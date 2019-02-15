金門元宵燈會 飛天萌豬打造歡樂新亮點

2019金門元宵燈會19日登場，縣府文化局15日表示，今年主題燈「富足天豬」，以飛天萌豬為概念發想，設計創意動態花燈，結合光雕煙霧展演，是燈會亮點。中央社記者黃慧敏攝 108年2月15日

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）2019金門元宵燈會19日登場，金門縣文化局今年禮聘台灣知名燈藝師梁添發操刀，以飛天萌豬為主角打造動態花燈，結合光雕與煙霧展演，盼遊客和民眾感受到歡樂新亮點。

文化局今天召開元宵燈會記者會，局長許正芳表示，今年燈會的特色在展現創意，並增加與遊客的互動，希望有助營造歡樂氣氛，提供遊客和民眾新亮點去處。

依照往例，金門元宵燈會主展場在金門鎮總兵署，今年主題燈「富足天豬」以飛天萌豬為概念發想，設計「喜迎金豬乘夢飛翔」的創意動態花燈，結合光雕與煙霧展演，藉著天豬舞動的翅膀與頭部左右微動，吸引民眾前往觀賞，並拍照打卡。

在台灣從事花燈製作30多年的梁添發說，他耗時一個月製作主燈，以氣壓推動方式取代馬達，讓天豬雙翼和頭部可以自由轉動，讓花燈更生動有趣。

2019金門元宵燈會19日登場，金門縣文化局長許正芳（右）15日表示，今年主燈邀請台灣知名花燈師傅梁添發（右）操刀製作，以飛天萌豬為主角打造動態花燈。中央社記者黃慧敏攝 108年2月15日

除了富足天豬主燈，今年附屬特色燈組以金豬報喜為主題。設置在金門鎮總兵署的印象金門燈組，是以金門IG打卡的牡蠣人與時下最流行的自拍棒與遊客互動。而在主展場總兵署之外，文化局也在其他景點設置了不同燈組。

例如，文化局門前的樂遊小金門花燈組，藉由電瓶車推廣旅行小金門；浯江書院的扭蛋送好禮以風獅爺造型的扭蛋機花燈，每天提供百名遊客免費玩賞，增添趣味並行銷金門；邱良功古厝則是設置謎豬童趣燈組，結合瓊林窯燒紅磚木棉樹牆，喚起兒時捉謎藏的童趣。

此外，北門北鎮廟前廣場規畫設置2019愛你恆久的豬福永遠燈組，以粉紅豬搭配LOVE字及LED燈飾，營造幸福浪漫氛圍，讓有情人與遊客拍照打卡，見證幸福。南門天后宮的順金來（獺）燈組，有請豬小弟與水獺為金門祈福，遠離非洲豬瘟疫情。

許正芳表示，文化局今年同時設計4款小提燈，有飛天小豬、具金門意象的花帔豬和風獅爺，以及會走路的小花豬。19日當下午5時30分在總兵署前廣場發送。

金門元宵燈會展期19日到25日。開幕晚會19日晚上6時30分登場，邀請藝人謝金晶等人獻唱。（編輯：黃世雅）1080215

2019金門元宵燈會19日登場，金門縣文化局特別邀請台灣知名花燈師傅梁添發（圖）操刀，以飛天萌豬為主角打造動態花燈。圖為他製作的樂遊小金門花燈組。中央社記者黃慧敏攝 108年2月15日