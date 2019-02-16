媽祖瞭望軍港守護官兵 海軍指揮官兼任廟公

（中央社記者游凱翔台北16日電）全台1萬3483座廟宇，有一處廟宇若民眾想參拜，必須申請才能放行，更特別是，「廟公」由海軍指揮官兼任。它是位在蘇澳軍港內的北方澳進安宮，供奉海軍媽祖，守護海軍的安全。

信仰一直是人們的心靈寄託，根據內政部統計，截至目前為止，全台灣共有1萬3483座廟宇，只要逢年過節，廟宇擠滿了來祈願的民眾，香煙裊裊、相當熱鬧。

許多民眾可能不知道，有那麼一座廟宇，一般民眾若想入內參拜，必須申請核准後才能放行。更特別的是，廟宇歷代的「廟公們」，都是由身著軍服、肩上一顆星星的海軍少將指揮官兼任。這座廟是位在宜蘭蘇澳海軍基地內的北方澳進安宮，供奉「海軍媽祖」，守護海軍官兵的安全。

但為何會有廟宇出現在海軍基地內，軍方表示，進安宮在蘇澳當地有「南方澳進安宮」及「北方澳進安宮」之分。民國63年時，海軍選定北方澳建設海軍基地，當地居民因此集體遷村，當時村民擲筊、請示媽祖是否一同前往南方澳，但媽祖不願離開，只好從海軍基地內分靈至南方澳，成為今日的南方澳進安宮。

軍方指出，北方澳進安宮也是全台灣唯一一座由軍方成立管委會的廟宇，而管委會的主委則由當地指揮官兼任，現任主委為海軍蘇澳後勤指揮部指揮官葉瑞麟上校擔任；除了主委外，連副主委、財務等職，也都是由軍方人員各司其職，是名副其實「校長兼撞鐘」。

由於北方澳進安宮位在受管制的營區內，難以擺脫嚴肅刻板印象，加上香客在軍事管制區內無法隨意拍照，軍方因此萌生打造一座高約3公尺「Q版媽祖」想法，經擲筊後獲媽祖同意，歷經籌措經費等，在眾志成城下終於在99年1月完工、同月25日揭幕。

軍方表示，這座Q版媽祖重約11.5公噸，由青石所打造，除了成為香客信眾拍照留念的標的物外，每逢軍艦進港或執行海疆戰備巡弋任務回來時，官兵就可以見到海軍媽祖在山腰上微笑迎接，也在心中種下平安穩定的種子。

而據傳，當年打造Q版媽祖過程中，因雙頰上「腮紅」濃淡與否，有許多趣聞在官兵間口耳相傳。進安宮人士說，當年師傅利用顏料替媽祖的雙頰上腮紅時，苦腦不知道該濃妝還是淡妝，經擲筊後，媽祖決定走「極簡風」以淡妝見客，師傅才放心將顏料一筆一畫塗抹在媽祖雙頰，成為一段佳話。

其實，全台的營區中，也不乏有小型的廟宇藏身其中，大多是由廟宇鄰近的單位負責清掃、上香祭拜，而北方澳進安宮由於可開放民眾申請祭拜，甚至廟公由軍方人士擔任，是全台1萬3483座廟宇的唯一。

對一般民眾而言，信仰是心靈上的寄託，而對於戮力於戰備任務、守護台海和平的官兵而言，更何嘗不是如此。（編輯：李信寬）1080216