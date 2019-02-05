南鯤鯓代天府抽不到國運籤 廟方從未見過

（中央社台南5日電）台南市北門南鯤鯓代天府今天舉辦循古禮抽國運籤活動，廟方決定豬年只抽籤、不解籤，避免造成爭議。結果60支籤全部抽完，都未獲得3次聖筊肯定，連廟方人員也從未見過。

有「台灣王爺總廟」之稱的台南市北門南鯤鯓代天府，依慣例會在農曆大年初一舉辦循古禮抽國運籤活動。上午廟內湧入大量信眾與走春遊客，一起關心廟方今年抽出的國運籤。

參與活動的廟方人員先循古禮面向五府千歲三拜九叩，隨後每次從放有60支籤的籤筒中抽出一支籤，再連續擲出3次聖筊才能落定。結果60支籤全部抽完後，都沒有擲出3次聖筊，廟方因此宣布今年沒有國運籤。

南鯤鯓代天府曾在總統蔡英文競選總統前抽出「武則天坐天」的國運籤，被外界解讀為預測蔡總統會當選。後來還曾有人刻意變造假籤攻擊特定政治人物，在網路上流傳，引起外界質疑。廟方為避免困擾，原本傾向取消，經請示神明後決定「只抽不解」。結果罕見的沒有抽出國運籤，仍引發信眾議論。

廟方指出，先前已決定今年不會針對抽籤結果發表意見，由外界自行解讀，以免引發不必要爭議。（編輯：張銘坤）1080205