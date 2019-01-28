恐國運籤引爭議 南鯤鯓代天府豬年只抽不解

有「台灣王爺總廟」之稱的台南市北門南鯤鯓代天府，依慣例會在農曆大年初一舉辦循古禮抽國運籤活動。圖為往年活動情形。（資料照片）中央社記者楊思瑞攝 108年1月28日

（中央社記者楊思瑞台南28日電）有「台灣王爺總廟」之稱的台南市北門南鯤鯓代天府，依慣例會在農曆大年初一舉辦循古禮抽國運籤活動。因曾發生解籤造成困擾的情況，廟方決定豬年只抽不解，由外界自行解讀。

南鯤鯓代天府曾在總統蔡英文競選總統前抽出「武則天坐天」的國運籤，被外界解讀為預測蔡總統會當選。後來還曾出現過有人刻意變造假籤攻擊特定政治人物，在網路上流傳，引起外界質疑，造成許多困擾。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜今天受訪表示，以往的做法是循古禮抽籤，再據籤詩內容解讀。雖向來不摻雜主觀意見，但會有「講好的沒問題，講不好的就顧人怨」；遭變造的假籤詩還被當成「政治打手」，已傷害到廟方聲譽，因此今年決定「只抽籤、不解籤」。

南鯤鯓代天府國運籤在2015年（羊年）抽中「武則天坐天」。2016年（猴年）抽出中下籤「劉智遠邠洲投軍」。2017年（雞年）抽出下下籤的「聞仲西征遇十絕陣後逃」。2018年（狗年）抽出下上籤的「漢李廣父子陣亡」。

侯賢遜表示，不管豬年抽出的籤詩好壞，廟方都將不再對外發言，由外界各自解讀。（編輯：吳佳穎）1080128