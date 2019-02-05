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蔡總統：國運取決全體國民 盼新年勇猛精進

最新更新：2019/02/05 14:24
總統蔡英文表示，國家的運勢取決於全體國民，新的一年只要上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行。（中央社檔案照片）
總統蔡英文表示，國家的運勢取決於全體國民，新的一年只要上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行。（中央社檔案照片）

（中央社台北5日電）大年初一許多廟宇抽出國運籤，總統蔡英文今天表示，國家的運勢取決於全體國民，新的一年只要上下一心，勇猛精進，台灣一定就會好運向前行。

蔡總統也在臉書上貼出包括減稅、基本工資調漲等多項政策，以「金豬報喜慶減稅」的春聯形式，回顧全民打拚的成果。

總統府發言人張惇涵表示，所謂「知易不占，善易不卜」，不同廟宇抽出不同的籤詩，正代表著台灣民俗的多元樣貌，也是民主台灣的多元信仰表現。

他表示，一個國家的運勢，在於全體國民的共同努力，不會因為抽到好籤而鬆懈，不會因為抽到壞籤而氣餒，也不會因為沒有籤就原地踏步。

張惇涵說，就像蔡總統祝福國人的「勇猛精進」，勇猛精進的下一句是「志願無惓」，本意就是要不斷勤奮修行。只要全體國人團結一致，就能持續勇猛精進，讓台灣勇敢自信向前進。

台南南鯤鯓代天府今天上午11時循古禮擲筊抽國運籤，儀式進行半小時抽完一桶60支籤，沒有一支籤能獲連三聖筊落定，創下建廟300多年來首見，廟方最後宣告今年請示結果為「無示籤首」，沒有國運籤。（編輯：黃國倫）1080205

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