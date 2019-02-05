與小朋友做年菜 蔡總統展現廚藝[影]

總統蔡英文（右3）日前與台北市和平實驗國小學子一起動手做年菜，喜迎農曆春節，蔡總統也發送小紅包給這群小廚師，讓孩子們相當開心。中央社記者施宗暉攝 108年2月5日

（中央社記者葉素萍台北5日電）蘿蔔糕、獅子頭、米糕一一端上桌，為了迎接春節，總統蔡英文日前和台北市立和平實驗國民小學的「迷你廚師」一起下廚做年菜，展現廚藝。

蔡總統過去喜歡在家下廚宴客，許多政治人物都曾是座上賓，對她的手藝讚譽有加；用輕鬆的方式，吃飯、聊天，讓賓客暢所欲言，這是蔡總統獨特的「廚房政治學」。

就任總統後，她少有機會展廚藝，這次與和平實驗國小的「迷你廚師」一起做年菜，只見蔡總統以俐落刀工，將烏魚子切片；挖起餡料，包入春捲皮，封口處沾麵糊黏緊；蘿蔔糕粉漿加入香菇、蝦米，手法熟練。

蘿蔔糕、烏魚子、米糕、發粿、獅子頭一一端上桌，都是台灣在地食材。蔡總統說，距離她上次下廚，已經是很久以前，而這幾道年菜，她最喜歡吃蘿蔔糕。

和蔡總統一起下廚，小朋友們直說「好玩」，還稱讚蔡總統做得「不錯」。

媒體好奇，這些小朋友們第一次看到蔡總統本人，和之前在電視上看到的感覺是否一樣；小朋友們七嘴八舌回答「一樣」、「差不多」，讓蔡總統笑說「他們的答案都是政治蠻正確的」。（編輯：黃國倫）1080205

農曆春節到，總統蔡英文（中）日前前往台北市和平實驗小學，與小小廚師們在校內廚房挑戰做年菜。中央社記者施宗暉攝 108年2月5日