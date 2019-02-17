比明眼人還會玩 全盲者陳南廷遨遊4大洲心法

陳南廷9歲時逐漸失明而全盲，但沒有阻礙她前進世界。她走訪世界各國，善用景點模型、錄音小道具，讓旅行更有趣。中央社記者陳偉婷攝 108年2月17日

（中央社記者陳偉婷台北17日電）陳南廷9歲時逐漸失明而全盲，但沒有阻礙她前進世界。她走訪美、歐、亞及大洋洲，到日本騎協力車、去夏威夷跑馬拉松，善用景點模型、錄音小道具，讓旅行更有趣。

陳南廷是今年國際書展中身心障礙聯盟展設的「真人圖書」，她9歲因嚴重發炎反應的史帝文生強生症逐漸失去視力，短短1年就全盲。但她的家人從來沒當她是視障者，讓她上一般學校，要求她的課業表現，也要幫忙打掃家裡，所有的生活起居都難不倒她。

爸媽給她的另一個禮物，是從小帶她到處玩。有別於一些視障者家庭，因擔心眼睛看不到的「障礙」被外人發現，視障者常蝸居在家，有些人甚至足不出戶。陳南廷從小就培養到處看、到處玩的探索精神，也充滿好奇心，從未被黑暗視界阻礙。

「我就是憨膽」，陳南廷接受中央社記者訪問時表示，很多人都會問她：「眼睛都看不到了，為什麼要花這麼多錢去旅行？在家聽旅遊節目介紹就好了。」但缺乏真實的感受，並不是真的旅行。儘管全盲，但只要勇敢前行，明眼人能做的事情，她也可以做到。

陳南廷的旅行足跡走過美國、義大利、法國、澳洲、日本、東南亞各國，台灣各地也被她「踏遍」。

近4年來，陳南廷迷上用走路、跑步、騎協力車旅遊。她到夏威夷跑馬拉松，去日本宮崎騎協力車，台灣離島金門、馬祖的土地也都被她跑過，2018年的12月也剛完成在台東走路的旅行，花了5天走了100公里路。

很多人也會問：「看不到風景的旅遊有什麼好玩？」陳南廷說，每個人都有感官感受世界，她雖然看不到，但可以用觸覺、嗅覺、聽覺、感覺感受所在地的氛圍。

有別於搭著遊覽車行動，靠雙腳走過的「腳踏實地」，讓陳南廷的旅程更深刻。當她跑步時，會有一名陪跑員陪跑，兩人之間會拉著一條小繩，陪跑員陪跑時會一路轉述路邊風光，陳南廷就聽著「導覽」，嗅著空氣、感受撫過臉頰的清風、灑在身上的陽光，建構她對當地的印象。

「每個地方的空氣聞起來都不一樣」，陳南廷表示，大山大海的風景雖然難以用言語說明，但空氣聞起來就有開闊感。有些地方的聲音則很特別，她到夏威夷跑馬拉松時，就遇上當地慶典，現場歡聲雷動，她就把聲音錄下來，成為難忘的旅遊回憶。

不同的感官體驗，型塑不一樣的在地風情。陳南廷說，在金門跑馬拉松時，感受到當地很空闊，地大而人少，有很多樹；在馬祖則是很多陡坡，有些石頭路只有1人寬，讓她走得戰戰兢兢，也走得很辛苦，體驗另類的「戰地風情」。

陳南廷曾帶20餘名盲朋友到歐洲旅遊，為了加深樂趣，陳南廷和志工手作義大利地圖，讓盲朋友按圖索驥，了解自己身在何方。她也隨身攜帶知名景點的模型，如巴黎鐵塔、茱麗葉的家等。在景點之前，盲朋友們手摸模型，耳聽導覽，更能身歷其境。

旅行絕非只有視覺享受，陳南廷說，她到歐洲時特別安排了酒莊品酒、吃起士大餐，還去巴黎參觀香水工廠，善用嗅覺、味覺豐富旅程。她還曾到蒙古騎駱駝、用沙盆滑沙，享受極限的快感。所有人都能善用感官感受世界，只要訓練，明眼人的嗅覺、味覺和觸覺的感受力也能被啟動。

隨著台灣無障礙環境愈來愈進步，陳南廷說，盲人要旅遊並不困難，在明眼人陪伴、引路下，盲朋友不怕走丟。但最難的是「走出心理的障礙」。有些盲朋友被怕別人「另眼相待」，寧願封閉自我。但只要願意走出來，會有很多人願意互相幫忙。

陳南廷的丈夫也是盲人，他在青年時期因青光眼失明，正值人生大好風光，卻突然一片黑暗，在家封閉4年，因為認識陳南廷才走出新世界。現在兩人常一起揪伴出遊，只要做足準備，就算兩人一起迷路，也能找到旅遊的趣味。

陳南廷說，很多人以為盲人什麼事情都沒辦法做，但這是刻板印象，她能煮飯、打掃、換燈泡，甚至年輕時還曾經自己拉電視天線，從來沒被視力受限。只要願意放手嘗試，盲人和明眼人並無差別。（編輯：黃于）1080217