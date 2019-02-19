家人赴日染流感 回台傳給滿月男嬰釀重症

（中央社記者張茗喧台北19日電）家有嬰兒的父母當心，疾管署今天表示，日前有民眾過年到日本旅遊感染流感，回台後傳染家中年僅1個月大的男嬰，發病一天就出現意識不清等重症徵兆，就醫確診為流感併發肺炎。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天在疫情週報中表示，國內上週（2月10日至2月16日）類流感門急診就診人次約9萬9481人次，比春節前一週11萬8427人次下降16%，上週另新增59例流感併發重症病例，新增6例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於48歲至98歲，均有慢性病史，其中5例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青指出，59例流感併發重症病例當中，有一名年僅1個月大的男嬰，進一步調查發現，男嬰的家人在過年前曾赴日本旅遊感染A型流感，回家後又傳染給男嬰，是去年10月以來年齡最小的流感併發重症個案。

林詠青說，男嬰因年紀太小，無法接種流感疫苗，本月發病首日出現喉嚨痛、咳嗽、食慾不振等症狀，隔天就出現意識不清、缺氧，緊急就醫照胸部X光發現有兩側肺炎，確診感染A型流感H1N1，目前仍在住院治療。

羅一鈞強調，6個月以下嬰兒無法接種流感疫苗，只能靠媽媽接種後，透過胎盤或母乳傳給寶寶，爸爸接種後則可避免感染後再傳染給寶寶，但全台40萬名孕婦及新手爸媽當中，僅有約8萬人接種公費流感疫苗。

羅一鈞說，截至17日，國內公費流感疫苗剩餘量約5.3萬劑，呼籲符合公費接種資格的民眾儘速完成接種，另提醒家中有嬰幼兒、65歲以上長者的民眾提高警覺，一旦發現有呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，應儘速送至大醫院就醫。（編輯：卞金峰）1080219