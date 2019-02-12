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日本流感病例逼近千萬 228出遊口罩洗手很重要

最新更新：2019/02/12 18:06
日本流感病例數至今已逼近千萬大關，疾管署提醒，228連假計劃遊日的民眾應勤洗手、戴口罩。（中央社檔案照片）
日本流感病例數至今已逼近千萬大關，疾管署提醒，228連假計劃遊日的民眾應勤洗手、戴口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北12日電）日本去年9月開始的流感季，病例數至今達到931萬人，逼近千萬大關。疾管署提醒，228連假計劃遊日的民眾應勤洗手、戴口罩，觸摸公眾場所設施後應以乾洗手或酒精消毒。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天在疫情週報中表示，228連續假期將至，許多民眾規劃到日本旅遊賞花，應特別留意流感疫情。

羅一鈞表示，日本自去年9月起進入流感季以來，今年1月底達到疫情高峰，單週流感病例數達223萬例，是1999年以來最高，2月初雖降至167萬例，但疫情仍然處於高峰，本流感季病例數累計至今共達931萬，以每週100萬人速度增加當中，全國皆已發布流行警報。

日本氣候偏乾冷，流感疫情預計延燒至2月底，羅一鈞提醒，流感病毒可殘留在環境中長達數小時，228連假計劃到日本旅遊的民眾，務必勤洗手、戴口罩，尤其接觸門把、電梯按鈕、水龍頭、大眾運輸工具把手或拉環等公共設施後，應以乾洗手液或酒精消毒雙手。

羅一鈞說，除了日本以外，近期北半球溫帶地區多數國家仍屬流感流行期，像是歐洲、香港、新加坡及中國大陸等地的疫情都處高峰，美國、加拿大及韓國則仍處於流行期，出國務必做好防疫。（編輯：管中維）1080212

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