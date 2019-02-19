全台最高主燈 台北101元宵上演150秒燈光秀

（中央社記者劉麗榮台北19日電）台北101外牆今天晚間搭配廣播的貝多芬交響曲「快樂頌」，上演150秒的燈光秀，這也是台北101重新改造燈光後，頂冠首度出現「元宵節快樂」字樣。

台北101今年與均一教育平台、十聿照明設計合作，運用泰雅傳統服飾的三原色和主要作物小米的黃色色調，來呈現台北101大樓的頂冠；以「彩虹橋」的七彩呈現建築四邊的W角，同時還把紋面圖騰做為大樓牆面的主花紋，無論在創意發想和文化傳承上，都深具意義。

台北市政府東大門附近晚間聚集不少民眾拿著手機，打開POP Radio Fm91.7廣播，聽著貝多芬第九交響曲的快樂頌，一邊欣賞150秒的燈光秀。

雖然透過網路連接廣播有不同步狀況，但仍瑕不掩瑜。這不像跨年煙火秀，有主持人在結束時帶領大家喊新年快樂，而是需要打開廣播各自聆聽音樂，感受隔空共舞的燈光輝映，算是元宵節的另類主燈。

這也是台北101燈光改造後，頂冠首度打出「元宵節快樂」字樣，並搭配燈籠圖案。台北101表示，今天晚間每個整點都會重複播放燈光秀，未來也將思考透過不同形式的燈光展示，提醒大家整點時間。（編輯：黃國倫）1080219