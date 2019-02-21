汽油下週估漲1.5元 柴油漲0.7元

依中油浮動油價調整機制，汽、柴油每公升將各調漲新台幣1.5元、0.7元，98無鉛汽油每公升31.3元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）依中油浮動油價調整機制，汽、柴油每公升將各調漲新台幣1.5元、0.7元，98無鉛汽油每公升31.3元。不過，汽油稅前價格須以亞鄰最低價為調整上限，實際金額依中油24日公布為準。

依浮動油價調整機制，以及不考量亞鄰最低價，預估下週汽、柴油每公升將各調漲1.5元、0.7元。92無鉛汽油每公升27.8元、95無鉛汽油每公升29.3元、98無鉛汽油每公升31.3元、超級柴油每公升25.8元。

不過，中油汽油稅前價格以亞鄰各國包含韓國、日本、新加坡及香港當週稅前最低價做為浮動油價調整的上限，因此實際調整金額依中油24日中午12時公布為準。

由於石油輸出國家組織（OPEC）減少供應，且沙烏地阿拉伯承諾3月起擴大減產幅度，以及美中貿易談判轉趨樂觀，本週國際油價漲跌互見，曾一度上漲至今年以來最高點。

根據中油官網，累算至2月20日的7D3B週均價為66.48美元，較上週63.54美元上漲2.94美元；新台幣兌換美元為30.838元，較上週30.831元貶值0.007元。（編輯：蘇志宗）1080221