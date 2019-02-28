228連假搶商機 宅經濟與出遊大PK

（中央社記者江明晏台北28日電）228連假登場，宅經濟、出遊商機同樣發燒，凱擘端出奧斯卡電影上架，LiTV則推日本導演「是枝裕和」經典影展，搶攻眼球商機；而露營、登山、海外出遊的需求，也助攻電商、電信業績。

228 4天連假到來，針對沒有計畫出遊的民眾，台灣大寬頻與凱擘大寬頻推出機上盒多檔myVideo影片，多部好萊塢電影陸續上架，包括最新出爐囊括奧斯卡最佳男主角、最佳剪輯、最佳音效剪輯及最佳混音4項大獎的「波西米亞狂想曲」、獲奧斯卡最佳電影原創歌曲的「一個巨星的誕生」，入圍最佳外語片的「小偷家族」、入圍最佳原創配樂及最佳動畫影片的「犬之島」，及入圍最佳視覺效果的「一級玩家」等。

除了奧斯卡最新強片外，myVideo「單點強檔」區也推出星戰迷必追、入圍奧斯卡最佳視覺效果的「星際大戰外傳：韓索羅」，以及「蟻人與黃蜂女」；還有「無敵破壞王2：「網路大暴走」與「超人特攻隊2」等。

同樣瞄準連假宅在家看電影的民眾，LiTV線上影視推出日本導演是枝裕和經典影展，是枝裕和被稱為「當代日本家庭片」第一人，多以親情為創作題材，真實寫下平淡卻又真實的家庭互動、相處、爭執、悔恨或和解，其細膩的手法與充滿巧思的細節，累積不少死忠粉絲。

LiTV連假推出是枝裕和經典影展，除了贏得2018年坎城影展金棕櫚獎的「小偷家族」外，還包括從未在台正式上映過的「幻之光」，以及探討生命死亡議題的「下一站，天國」，及獲坎城影展最佳男主角獎「無人知曉的夏日清晨」，以及獲坎城影展評審團獎的「我的意外爸爸」，和「橫山家之味」、「比海還深」、「海街日記」、「空氣人形」、「第三次殺人」等10部電影。

連假輕旅行、露營需求也推升遠傳電信旗下friDay購物露營商品單月成長、登山用品搜尋量大增。friDay購物從2月內部數據資料觀察，旅行相關用品較前一個月成長近3成；露營野炊相關用品整體銷量成長近5成。

另外，friDay購物還發現，登山用具的搜尋量及銷量表現在近3個月的成長幅度較前一年同期大爆發，站內相關商品搜尋量暴增近100倍，銷量也成長超過5成。

海外出遊的民眾也成為業者搶攻商機的目標族群，台灣大哥大針對馬來西亞、新加坡等東南亞地區祭出限時優惠，除了國際漫遊上網吃到飽外，再送2日免費上網的優惠；針對國人最愛的日本，台灣大也推出「漫遊上網輕量型，15日1GB」的優惠案199元，平均1天不到14元。

遠傳推出遠遊卡主打各電信用戶均能使用，針對國人常去的日本/韓國，遠遊卡提供8日8GB 699元的上網卡，加入LINE好友，還可享100元折價優惠，換算下來1GB約75元，東南亞則提供一卡涵蓋香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、寮國等10個國家/地區8日3GB價格299的上網卡。（編輯：張均懋）1080228