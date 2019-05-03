台灣iOS App內購漲價 網友：漲幅約10%

（中央社記者江明晏台北3日電）蘋果iOS軟體的App內購項目今天傳出漲價，蘋果公告，將針對台灣App Store中的部分銷售價格，實行3%的企業所得稅，但多數網友反映，像是寶可夢手遊、LINE代幣漲幅都在10%左右。

今天上午有網友在PTT論壇發文「iOS今天開始抽蘋果稅嗎？」指出iOS的App內購價格調漲，漲幅約有10%甚至以上，範圍也不只是手遊App，不少網友也戲稱「蘋果和高通和解費當然是要消費者分擔」。

根據科技部落客蘋果仁報導指出，iOS軟體的內購項目自今天起出現漲價的狀況，App中的金幣、會員資格等等，皆上漲了大約 10%的幅度。

以手遊「精靈寶可夢GO」（Pokemon GO）遊戲為例，原本最貴的金幣包價格為新台幣2990元，現在的結帳頁面則是顯示為台幣3290元，漲幅價差達300元。

此外，LINE內購代幣的價格也出現類似的狀況，原本代幣的購買金額為30元，現在則是顯示為33元。

蘋果開發者官網頁面則張貼一則公告消息指出，當稅收或匯率發生變化時，有時需要在App Store上更新價格。包括巴基斯坦、哥倫比亞和台灣的App Store的價格將會上漲。

台灣的部分，蘋果說明，將針對App Store中的部分銷售價格，實行3%的企業所得稅（CIT）。

此外蘋果的公告中也提及，開發者可以在App Store Connect上調整APP與APP內購買項目（包括訂閱）的價格，也就是說開發者可以自行吸收。

不過，由於官方說明僅提及3%的企業所得稅，和多數網友反映的10%以上漲幅，並不相符，相關問題還需要蘋果進一步說明，但目前蘋果並未正式回應。（編輯：楊凱翔）1080503