失智友善博物館處方箋 文化醫療活化記憶

（中央社記者陳怡璇台北7日電）北市聯醫攜手國立台灣博物館，簽署「失智友善博物館」合作備忘錄，共同發表「失智友善博物館處方箋」，宣示雙方推動整合性失智照護與失智友善社區的決心。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅指出，「失智友善博物館」是拓展失智友善組織之一，這次是第1次與國立台灣博物館合作開發失智友善博物館處方箋，整合醫療與文化，從失智症者到北市聯醫就醫，由醫師評估其需求開立失智友善處方箋，轉介失智症者及照顧者到博物館參與文化活動，藉由參觀博物館讓失智症者可以外出，安排相關展覽促進記憶活化，進而減輕照顧者壓力。

「博物館是保障弱勢族群社會福祉與社會包容的重要場域」，國立台灣博物館館長洪世佑強調，目前已有研究顯示，文化活動可對失智症者產生積極影響，台博館的第一線服務人員與志工，自今年2月起已陸續進行失智者觀眾服務培訓課程，目前已有32位志工完成培訓。

許多家屬因要隨時照顧失智患者，缺乏喘息空間，台北市政府衛生局副局長陳正誠表示，透過北市聯醫及台博館「醫療」與「文化」的跨界合作，鼓勵失智症者至社區參與復能與健康促進活動，希望發揮預防及延緩病程的效果，同時，也能舒緩主要照顧者長期的身心負荷與壓力，並讓照顧者互相交流。（編輯：方沛清）1080507