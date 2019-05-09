內食禁供免洗餐具 百貨業者盼保留彈性

（中央社記者劉麗榮台北9日電）環保署將授權地方政府，禁止轄區內百貨商場提供內食者各類材質免洗餐具。遠東百貨表示，贊成政府方向，但希望保留彈性給特殊族群；101說，內食不使用免洗餐具至少超過5年。

行政院環境保護署今天預告修正「免洗餐具限制使用對象、實施方式及實施日期」草案，將授權地方主管機關可因地制宜擴大內食用餐不得提供各類材質免洗餐具的限制使用對象。

遠東百貨行銷副理鄭嘉蕙受訪指出，遠百台中店、板橋店在民國100年開幕時就導入洗滌設備，館內9成沒有使用一次性餐具，只剩下外帶部分及小孩、老人等特殊族群，因應使用習慣仍會提供軟質的塑膠湯匙。

鄭嘉蕙表示，非常贊成政策的大方向，也絕對會配合，不過大原則底下希望仍保留因地制宜的條件，譬如美耐皿是否也納入禁用規範，因為一般日式餐廳的冷食使用美耐皿沒問題，那就不應強制不能使用；針對特殊族群的需求，服務業也應該要提供相對應的服務。

台北101營運長劉家豪表示，台北101美食街多年前即採用重複洗淨餐具，至少有5年以上不再使用免洗餐具。

他說，未來希望朝減少使用一次性紙杯方向努力，從大樓租戶開始做起，目前國外做法包括堅持使用外帶紙杯可能花費較高等，都可能納入考量。101全台最高的綠建築，對環保議題相當重視，也希望帶起示範作用。

鄭嘉蕙表示，使用一次性餐具的成本反而更高，導入洗碗機後，長期來看，其實較能攤提成本，她也表示，越多人響應這樣的觀念越好。（編輯：林沂鋒）1080509