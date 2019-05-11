新北市與加州Metro ED 簽署教育合作備忘錄

（中央社記者蔡家緯新北市11日電）新北市教育局從108年起推動4年4億的「贏得未來 技職人才」計畫，為提升新北市技職教育品質，教育局今天與美國加州Metro ED簽署合作備忘錄，期加強雙方技職教育合作。

新北市政府教育局今日與美國加州Metro ED（大都會教育學區）簽署合作備忘錄，加強雙方技職教育合作，並促進雙方師生交流互動，教育局積極推動技職學校走向國際化，讓老師及學生有更多的交流機會，並拓展師生的國際視野。

新北市政府教育局長張明文說，技職教育不僅是台灣產業的根本，也是產業發展最重要的競爭力，教育局近年積極推動技職學校走向國際化，與德國、日本、澳大利亞、芬蘭、瑞士、英國及美國等跨國技職合作計畫，今年擴大與美國加州Metro ED簽定教育合作備忘錄，期望雙方未來在金手培訓、教師培力、跨國教學合作能定期交流，提升技職學校師生國際素養與競爭力。

Metro ED負責矽谷地區的技術職業教育，開設24個行業領域課程，提供國高中學生相關教育訓練，教育局今年將有關電機與電子群科金手獎師生，安排到美國矽谷創新產業地區技職研習，目的讓學生能夠實際體驗Metro ED的創新課程、Google、Facebook產業技職體驗與參訪史丹佛大學與加州大學柏克萊分校等活動。

教育局從108年起推動4年4億的「贏得未來 技職人才」計畫，全面提升新北市技職教育品質，其中「國際技職」是新北市教育最重要的政策之一，107學年度「全國高級中等學校學生技藝競賽」共有129位榮獲獎項，薦送其中42位金手獎學生及前3名指導老師赴德國、美國與日本進行技能研習與產業實習。

搭配「技職雙語」、「國際夥伴學校認證」與「國際青年專案設計與製作論壇」計畫，提供學生未來國際移動力的重要基礎，培育具備實作力、創新力及跨域力的國際專業技術人才。（編輯：張銘坤）1080511