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桃園某大學傳流感群聚 新增個案已控制

最新更新：2019/05/17 20:40
桃園市一所大學日前傳出流感群聚事件，衛生局17日表示，病例出現高峰期為9日至13日，目前新增個案發生數已獲控制，會持續監控學生健康狀況至25日。（桃園市衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年5月17日
桃園市一所大學日前傳出流感群聚事件，衛生局17日表示，病例出現高峰期為9日至13日，目前新增個案發生數已獲控制，會持續監控學生健康狀況至25日。（桃園市衛生局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年5月17日

（中央社記者邱俊欽桃園17日電）桃園市一所大學傳出流感群聚事件，衛生局今天表示，學校從5月8日出現首例A型流行性感冒病例，已有88名確診流感，無重症個案，目前新增的發生個案已獲控制。

桃園市政府衛生局表示，5月13日接獲通知桃園市一所大學發生流感群聚事件，學校從5月8日出現首例A型流行性感冒病例，病例出現高峰期為5月9日至13日，目前新增個案發生數已獲控制，衛生福利部疾病管制署於5月15日與衛生局再次到校評估介入成效，目前學校流感疫情已獲得控制。

衛生局表示，統計至5月17日止，這所學校共計有88名確診流感，無重症個案，並已陸續康復，衛生局將持續監控學生健康狀況至5月25日。

衛生局指出，目前確診及類流感個案皆已自主隔離。另外，衛生局也將輔導學校加強環境消毒、落實學生體溫監測、規範學生上課戴口罩並暫時停止大型活動等防疫措施，以避免疫情擴散。（編輯：張銘坤）1080517

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