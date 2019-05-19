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愛紋身民眾注意 美召回受污染劑

最新更新：2019/05/19 11:49

（中央社記者陳偉婷台北19日電）美國有紋身染劑因受微生物污染而被召回，疾管署副署長莊人祥今天說，使用受污染紋身染劑可能造成身體損害，如皮疹、紅色丘疹病變，症狀類似過敏，提醒民眾注意。

衛生福利部疾病管制署上午發布新聞稿指出，美國食品藥物管理局（FDA）在15日發布有關紋身染劑因受微生物污染而召回的報告，報告中指出下列紋身染劑應避免使用及銷售。

Scalp Aesthetics公司製造的Scalpaink SC、Scalpaink PA和Scalpaink AL基本黑色紋身染劑（所有批次）；Dynamic Color Inc.公司製造的黑色紋身染劑（批號12024090和12026090）；Color Art Inc.公司製造的暗黑（紅色）紋身染劑（批號10.19.18）。

莊人祥表示，使用受污染紋身染劑可能造成身體的損害。常見感染症狀會出現皮疹或接觸污染染劑區域出現紅色丘疹的病變，症狀與過敏反應相似，建議民眾紋身部位若有類似感染症狀或身體感到不適應儘速就醫。

針對本次事件，疾管署將函請紋眉、紋身及刺青等相關公會提醒各相關業者，勿使用上述相關廠牌的染劑，也會請相關部會協助了解，國內是否進口這類廠牌的染劑。

莊人祥說，民眾如接受紋眉、紋身及刺青等服務時，建議可主動詢問業者目前所使用的染劑，避免使用上述受污染染劑的廠牌與批號，以保障自身健康安全。（編輯：方沛清）1080519

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