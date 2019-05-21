麻疹境外移入多 東南亞威脅別輕忽

疾管署疫情中心副主任郭宏偉（圖）表示，國內新確診2例麻疹確定病例，截至5月20日，境外移入麻疹個案31例，為近5年同期新高。專家觀察，自費施打麻疹疫苗者多是為了赴日，但東南亞威脅更大，民眾不該輕忽。中央社記者陳偉婷攝 108年5月21日

（中央社記者陳偉婷台北21日電）麻疹境外移入個案今年明顯增加，累計已31例，又以東南亞國家居多。旅遊醫學醫師林詠青說，臨床觀察，自費施打麻疹疫苗者多是為了赴日，但東南亞威脅更大，民眾不該輕忽。

衛生福利部疾病管制署今天公布，國內新確診2例麻疹確定病例，都為北部20多歲男性，陸續於5月11日至15日間發病、出疹。

其中1例為5月7日公布北部某科技公司群聚個案的同住接觸者；另1例個案4月下旬曾到泰國旅遊，返國後發病，經就醫通報檢驗確診，依個案潛伏期間活動史研判感染地為泰國。

2名個案在可傳染期有公共場所活動史，包含台北市萬華區「西門新宿」、台北市中山區無老鍋（市民店）、桃園市中壢區「華泰名品城」、桃機第一航廈接機大廳、台北市中山區花博公園。

如有出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天；如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

今年截至目前國內累計94例，其中63例為國內感染（其中45例為接觸者），31例為境外移入病例（其中27例為本國籍民眾），感染國家為泰國10例、越南8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例。

根據疾管署統計，今年截至5月20日，境外移入麻疹個案31例為近5年同期新高，過去幾年病例數都僅有個位數。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，緬甸截至今年4月累計逾3400例確診，為自2006年以來最高，基於當地具感染風險，疾管署於5月15日提升該國旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

其他國家的疫情，日本近4週病例數分布以東京都30例為多，其次為神奈川縣及千葉縣；另泰國近期疫情下降，但每週報告數仍超過百例。美國疫情持續，今年累計880例確診，病例集中於紐約市。歐洲及非洲地區分別以烏克蘭及馬達加斯加疫情最為嚴峻。

疾管署防疫醫師林詠青表示，根據臨床觀察，近期到旅遊醫學門診施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗者都以旅日民眾為多；但疫情更為嚴重的東南亞卻被忽視，提醒民眾，若計畫到東南亞旅遊洽公，應評估補接種疫苗的需求。

麻疹傳染力強，疾管署提醒，民眾前往麻疹流行地區，或出入人潮密集公共場所，應戴口罩以降低感染風險。此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。（編輯：陳俊碩）1080521