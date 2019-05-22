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賞鯨避免干擾 船隻應維持百公尺距離

最新更新：2019/05/22 14:46
海委會主委李仲威（圖）22日在立法院內政委員會備詢時表示，海洋保育署依國際標準制定規範，賞鯨船隻要與鯨豚保持在100公尺外，已對業界進行宣導。中央社記者施宗暉攝　108年5月22日
海委會主委李仲威（圖）22日在立法院內政委員會備詢時表示，海洋保育署依國際標準制定規範，賞鯨船隻要與鯨豚保持在100公尺外，已對業界進行宣導。中央社記者施宗暉攝　108年5月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）無黨籍立委趙正宇今天指出，3艘賞鯨船圍著一隻鯨豚，要如何管制。海洋委員會主委李仲威說，海洋保育署依國際標準制定規範，船隻要與鯨豚保持在100公尺外，已對業界進行宣導。

立法院內政委員會今天審查海洋基本法、海洋巡防法部分條文修正草案，邀請海委會主任委員李仲威列席。趙正宇質詢時指出，在東海岸有很多賞鯨船，並出示一張照片，是3艘賞鯨船圍著一隻鯨豚，他問，未來海委會要如何管制。

李仲威答詢時說，這絕對是不好的行為，海洋保育署有制定賞鯨規範，船隻要與鯨豚保持在100公尺之外，之前沒有規範，現在是依照國際標準設定，海委會諮詢委員會議已經召開完成，做出賞鯨船的規範，並向業界宣導、教育。

另外，趙正宇指出，行政院版的海岸巡防法修正草案中，增訂海巡機關人員為執行勤務，必要時得進行身分查證、資料蒐集，「跟警察一樣，這非常好」，有非常大保障；但現在海巡人員執勤時是用手持錄影機，警察則是用秘錄器，他建議出海、執勤的海巡人員，都應配有秘錄器，「也沒多少錢、把裝備用好」。

李仲威表示，海巡人員共有396具秘錄器，執勤人員有需要都會配備，因海巡有很多勤務，例如守望哨就不需要，內勤人員也不需要，「執勤的人都有」。海巡署長陳國恩則說，警察幾乎全部都有秘錄器，海巡人員登檢時要全程錄影蒐證，登檢都會攝影。

民進黨立委李俊俋質詢時則指出，草案中規定海巡人員認為船舶載運物品有違反安全法令之虞時，得依法實施安全檢查，但不得逾必要程度。李俊俋問，所謂「不要逾越必要程度」是什麼意思，他對於條文「有點意見」，用字不太妥當，但態度是對的，「你不聽我的，我就強力取締、驅逐」。

李仲威說，對於規避、妨害、拒絕海巡署檢查的船隻，就會強制實施。（編輯：鄭雪文）1080522

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