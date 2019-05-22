身障就醫很有礙 民團：健保APP帶路錯誤多

台灣醫療改革基金會22日表示，同時具備無障礙通道、無障礙廁所與無障礙溝通3項指標的診所，僅占全台西醫診所5%，不只硬體設備有所欠缺，連健保APP查詢無障礙診所的資訊都有障礙，錯誤百出且宣導不足。中央社記者陳偉婷攝 108年5月22日

（中央社記者陳偉婷台北22日電）障礙者到診所、醫院就醫大不便，醫改會今天公布，同時具備無障礙通道、廁所和無障礙溝通指標的診所，僅占全台西醫診所5%，且健保APP查詢網頁也難用、宣導不足。

台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊上午在記者會表示，政府提出分級醫療，承諾要輔導診所規劃無障礙空間，且可在健保APP查詢。但調查發現，同時具備無障礙通道、無障礙廁所與無障礙溝通3項指標的診所，只有全國健保西醫診所的5%。

劉淑瓊表示，不只硬體設備有所欠缺，連健保APP查詢無障礙診所的資訊都有障礙，錯誤百出且宣導不足，導致行動就醫不便者有77%不知道可以用APP查詢友善診所，近7成對政府推動診所無障礙的施政無感。

衛生福利部醫事司副司長廖崑富下午受訪時表示，診所的自有比例僅約4成，租賃比例高，且就算是自有建物，也可能是買現成建物，要求改做無障礙空間確實有難度。政府現行要求常有障礙者出入的復健科診所應具備無障礙空間，也持續鼓勵其他科別診所能跟進，政府有提供改建補助。

至於健保APP功能，廖崑富說，將持續優化系統功能。

根據醫改會實測，健保APP查詢系統的障礙包含診所名單看不出健保或自費診所，連停診診所也夾雜其中，且沒地址、電話、科別，資訊只給半套，也無法勾選查詢無障礙診所，只能先選居家附近的診所，一家家點開來看有哪些無障礙設施。

若想查台北市有哪家溝通無障礙的健保西醫診所，得在APP點開1126家診所資訊，才能發現沒有一家可行。

台北市行無礙資源推廣協會總幹事許朝富在記者會表示，除了硬體無障礙，更重要的是政府應設身處地為障礙者的看診需求著想。他身為輪椅族，到診所就醫難度很高，很多時候連入口都進不去；但到醫院就醫，醫護人員看到他的第一句話不是「需要幫忙嗎？」而是「怎麼沒有家人陪你來？」

許朝富說，就算好不容易進到醫療院所，診間的通道也可能過於狹窄，輪椅進出不便；或沒有基本的檢查器材可供障礙者使用。他已10多年沒量過體重，每次開藥得考量劑量時只能猜測體重，療效可能因此受限。

他說，不僅如此，如X光機、檢查台等器材的高度對障礙者來說可能都遙不可及，障礙者可能被迫放棄檢查，形同就醫權利被剝奪。

許朝富表示，他曾很喜歡一個針灸醫師的醫術，但該醫師的診所在3樓，且1樓電梯口有一個3階的樓梯，他每次都必須請朋友陪同，才有可能順利抵達，但並非每次都有朋友能幫忙，他最後只好無奈放棄。身障者的就醫過程，常被迫放棄較好的選擇。

他也說，政府要求便利超商設置無障礙友善空間已經不限空間坪數，但不解為何無法在診所普遍施行。

就醫通用設計並非專屬身心障礙者；長期在屏東推動就醫「溝通無障礙」的醫師詹智鈞表示，屏東有很多新住民或外籍看護，還有需手語、語音溝通的病人，若沒有無障礙溝通服務，醫師往往無法正確診斷，病人也難以遵照醫囑治療。

詹智鈞說，政府過去推動友善就醫多針對醫院，但應推出通用範本，提供各種協助溝通的軟體、影片、表單、藥袋或貼紙，給基層診所運用，也要提供足夠誘因獎勵願意帶頭的示範診所。（編輯：張雅淨）1080522