關注遊戲成癮問題 世衛將電玩失調列精神疾病

世界衛生大會一委員會決定，在新版國際疾病分類標準ICD-11中將電玩失調現象列為精神疾病。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社日內瓦26日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）決策機構世界衛生大會（WHA）一個委員會決定，在新版國際疾病分類標準（ICD）中，將電玩失調現象列為精神疾病，凸顯全球對遊戲成癮問題的關注。

南韓聯合新聞社（Yohap）報導，這可能有助醫療專業人員防治電玩失調現象（gaming disorder）衍生的問題。

世衛大會B委員會昨天一致通過國際疾病分類標準第11版（ICD-11），預定28日在大會中交由各會員國批准。根據世衛組織，新版標準將於2022年1月1日生效。

國際疾病分類標準是確認醫療趨勢和全球統計數據的基礎，也是國際通報疾病和衛生狀況的標準。醫療保險業者也依據分類標準中的編碼進行理賠。

世衛組織將電玩失調定義為一種遊戲行為模式，特徵為「對遊戲行為控制能力受損，且玩遊戲優先順序日漸高於其他活動，以致遊戲凌駕於其他興趣和日常活動」，而且「不顧不良後果，持續與加劇遊戲行為」。

電玩失調有三項主要症狀，一是對於以下控制能力受損，包括玩遊戲次數、頻率、強度、持續時間、結束時間等；二是將電玩列為最優先，程度超越其他興趣或日常生活；三是就算發生負面後果，仍然持續狂玩。若這些症狀持續12個月，即可認定罹患電玩失調症。

電玩大國南韓的文化部已知會世衛組織，反對將電玩成癮列為疾病。南韓衛生部也計畫設立諮詢機構，成員包括各部會人員與專家，商討如何因應世衛組織這項決定。（譯者：林治平）1080526