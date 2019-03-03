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家長注意 研究：憂鬱單身年紀輕較易網路成癮

最新更新：2019/03/03 10:28
（圖取自Pixabay圖庫）
（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者陳偉婷台北3日電）一篇研究指出，潛在的精神疾病症狀與社群網絡和電玩遊戲的成癮有關，其中憂鬱、單身、年紀輕者較易成為成癮者。專家建議，家長應觀察孩子網路使用行為，及早發現問題。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，根據一篇發表於「成癮行為心理學」期刊的研究，透過挪威5種全國性網路報紙的專題文章設置連結，有4萬1970名民眾前往針對上癮行為進行的研究網站，共有2萬3533人完成調查。年齡範圍從16至88歲，平均年齡為35.8歲。

研究結果發現，潛在精神疾病症狀與社群網絡和電玩遊戲的成癮有關。單身、女性、年齡較輕、注意力不足過動症、強迫症、焦慮症和憂鬱程度較低者與社群網路媒體的成癮有正相關；男性、單身、年齡較輕、注意力不足過動症、強迫症、憂鬱程度較高者與電玩遊戲的成癮呈現正相關。

台北市立聯合醫院中興院區精神科醫師詹佳真表示，上述研究顯示「社群網絡」和「電玩遊戲」成癮者有不同的特徵。其中社群網絡成癮者焦慮程度較高，害怕與人面對面交談，但仍期待與人互動並且建立關係；電玩遊戲成癮者的憂鬱傾向較高，可能藉由電玩遊戲逃避人群，從中尋找自我價值和成就感。

詹佳真說，網路成癮如同酒精或藥物成癮者，嚐試藉由改變心智的物質達到自我治療的目標，社群網絡或遊戲成癮者，常合併有精神方面的疾病，代表科技產品使用上癮者也試圖自我治療。

不過，詹佳真表示，不論是何種原因，一旦對科技產品使用上癮，必然對社交、娛樂、工作教育還有家庭生活造成影響，讓原先想要逃避的問題更加嚴重。如果有身心方面的問題建議要尋求專家的協助，以免不小心淪為網路成癮者。

葉雅馨也表示，親友或師長可透過「覺察」、「行動關心」及「協助」成為孩子第一線守護者。在家庭端，父母可觀察孩子的行為表現是否異於往常，精神鬱鬱寡歡、沒勁、疲倦總是想睡覺等。

網路成癮有3項覺察指標，包含網路使用時間過長（幾乎佔據孩子醒著的多數時間）、作息明顯改變（玩不停、睡眠減少甚至略過吃飯時間）、表現出很極端的情緒（如果不使用就會產生不安、焦慮甚至憤怒）。

葉雅馨說，孩子可能知道自己不應該這樣，但沒辦法控制，當發現他們出現這些行為，合併上述事項，成績滑落、跟朋友沒有互動，建議進一步與他們聊聊，給予行動關心，也應尋求專業協助，以免對孩子造成更大影響。（編輯：陳俊碩）1080303

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