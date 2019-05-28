大樂透端午加碼 增開百組百萬獎

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）大樂透端午加碼今天起跑，台灣彩券公司表示，今晚大樂透除固定頭獎獎號，還將另外增開100組100萬加碼獎獎號，全部對中就中獎，買1張彩券，除能對億元頭獎，還有機會賺端午加碼獎金。

台彩端午加碼重頭戲今天登場，首次將過去農曆春節限定的大樂透「百組百萬」加碼玩法，搬到端午加碼實施。台彩說，民眾今晚上下班途中，不妨走進彩券行試試手氣。

今天晚上，大樂透除了會開出1組頭獎號碼，獎金保證新台幣1億元，另外還會加碼100組獎號，每組皆為6碼，全中就中百萬加碼獎。如果有多注同時對中1組加碼獎號，就根據中獎注數來均分100萬元獎金。

台彩說，保證會送出百組百萬加碼金1億元，加碼獎項會一直加開，直到全部送完或是6月21日截止；6月21日當晚，如果100組還沒全數開出，所有獎金將在當期送出，視中獎組數、注數均分。

另一方面，頭獎上看4.2億元的威力彩，也從昨天開始就進入機動加碼，在7月25日前，威力彩頭獎如有開出，下一期頭獎將直接加碼2億元，快速墊高頭獎獎金，增加買氣；不過，機動加碼次數只以1次為限。

「BINGO BINGO賓果賓果」遊戲端午加碼則要等到31日才開始，在6月15日前，將連續16天獎金加碼，「基本玩法」1至6星9個獎項獎金最高變2倍，「猜大小」及「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。（編輯：楊凱翔）1080528