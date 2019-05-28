16歲男學生骨軟骨瘤消失 醫師：罕見

花蓮一名少年兩年前發現膝蓋有明顯突出的骨軟骨瘤，近期因打籃球腳踝扭傷，順道進行追蹤檢查，卻發現腫瘤已經消失。醫師推斷，有可能因為少年長高，才讓骨軟骨瘤被拉平。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 108年5月28日

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮門諾醫院出現罕見「骨軟骨瘤消失」的病例。醫師提醒3%的人膝蓋等關節部位會長出骨軟骨瘤，雖多為良性，但仍有約1%的機率會轉變成惡性，建議要定期追蹤。

花蓮門諾醫院骨科主治醫師蔡傳恩表示，這名16歲的骨軟骨瘤男學生，2年前發現膝蓋有明顯突出的骨軟骨瘤，最近因為打籃球腳踝扭傷，順道進行追蹤檢查，腫瘤竟消失不見，推斷有可能因為成長而被拉平。

蔡傳恩說，國際文獻紀錄「骨軟骨瘤」消失僅有23個病例，是極罕見情況。「骨軟骨瘤」好發於10到20歲的成長階段，多為良性腫瘤，但也有1%會發展為惡性，最好由醫師追蹤診治。

「骨軟骨瘤」常見發生位置在膝關節的周圍，也有可能發生在手臂或其他部位，又稱作骨疣。一般除非腫瘤明顯變大或是造成嚴重狀，例如疼痛、腫瘤突然變大超過5公分、影響生活功能等，才建議考慮手術切除。（編輯：孫承武）1080528