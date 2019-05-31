病例直逼1000大關 美麻疹絕跡地位快不保

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，今年1至5月美國境內確診的麻疹病例已增至971例，如果疫情持續下去，美國將喪失「麻疹絕跡」地位。

美CDC表示，今年到目前為止的5個月內，美國已爆出971起麻疹病例，這是自1994年通報963例以來最嚴重的疫情，確診數量超過了過去25年來任何一年的全年紀錄。

美國在2000年宣布國內麻疹絕跡，達成1963年出現疫苗後所喊出的目標。美CDC表示，麻疹絕跡僅代表這種傳染病不再固定存在，但透過來自麻疹仍普遍國家的旅客傳播，依舊會爆發疫情。

根據美CDC的說法，某一特定地區若12個月以上沒有傳出連續疾病傳染，就可以被認定為麻疹絕跡地區。

而美國「麻疹絕跡國」地位，目前正受到紐約市和周遭地區自去年秋季爆發的麻疹風暴威脅，如果紐約疫情再持續4個月，美國就不能稱已杜絕境內麻疹。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）雖強制要求麻疹疫情最嚴重的幾個區自4月起施打疫苗。不過其中有多個區居民以抵制疫苗接種的東正教猶太人為主，導致紐約市4月仍爆173起麻疹病例，這個月也有60起。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1080531