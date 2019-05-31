國中生韓流作詩奪冠遭質疑 校方盼尊重創作自由

（中央社記者吳哲豪彰化31日電）彰化縣私立精誠高級中學校刊辦徵文比賽，一名國中部2年級學生以名為「韓流」的新詩，引用高雄市長韓國瑜曾說過的賣菜郎等語獲第一名；校方說，學生題材醒目，尊重創作自由。

精誠高中辦「精誠青年」藝文徵稿比賽，分極短篇小說、新詩、散文和攝影4類別，組別分高中部與國中部，作品獲獎可記功及嘉獎，也會刊在校刊「精誠青年」。

「韓流」由一名國2學生創作，分為兩篇，一篇以韓國瑜經歷及曾說過的話為內容，像默默無聞、北農賣菜郎等組合成新詩；另一篇形容韓國瑜上任後，高雄六合夜市熱鬧景象，獲評審青睞。

基進黨發言人陳柏惟在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，歐洲不會因文體優美選擇表揚希特勒的文章第一，評審老師才是要檢討的對象。

精誠高中受訪表示，評審3人都是老師；站在學校立場，鼓勵學生以生活中感受到的社會現象為題材，學校基本上尊重學生創作。

精誠高中說，評審認為投稿作品大部分都停留在像校園愛情與生活等相關題材，這名學生選擇這樣的主題，題材較醒目，用詞文字部分敘述也較受讚賞。這是自由投稿，學校沒設定題目或政治考量，尊重學生創作自由。（編輯：李明宗）1080531