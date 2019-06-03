辦桌不怕吃悶虧 定金收退新制最快10月上路

（中央社記者張茗喧台北3日電）新人預定辦桌，定金算法、退款規定屢屢引發爭議。食藥署今天預告訂席、外燴服務定型化契約草案，明訂定金以總價金20%為上限，並訂定退還基準，新制最快10月上路。

衛生福利部食品藥物管理署預告「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案。

食藥署食品組科長林蘭砡表示，早在民國101年就訂有訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本，但屬於自願性實施，並無法律約束，未來新制上路後，餐飲業者只要提供訂席、外燴服務都必須和消費者簽訂定型化契約，訂有16項應記載事項及8項不得記載事項。

林蘭砡指出，傳統觀念上，結婚相當講求好日子，不少新人為了搶好日子早在一年多前就訂桌，因此餐飲業預付定金的消費模式早已行之有年，但定金一放就是一年多，到底該放多少才合理、有變數得取消時如何退費等問題，屢屢引發爭議。

林蘭砡說，這次預告的定型化契約中，明訂雙方可協議是否收取定金，且定金金額以預定總價金的20%為上限；下定後若因故須取消預定，也有4種退費基準，包含消費者訂約日距約定餐會日180日以上、90日至179日、30日至89日及29日以內者，分別訂有不同的退款比例。

不過，如果消費者本人或二等親內親屬發生重大傷病、身故或有其他正當具體事由，導致無法如期舉行餐會，業者得以展延或退訂已付定金100%等方式代替上述的退費標準。

林蘭砡指出，這項預告草案將進行為期60天的預告評論期，蒐集各界意見，若順利最快將於10月上路，未來業者如違反規定，可依消費者保護法命業者限期改正，違者可處新台幣3萬至30萬元罰鍰，經再次限期改正而不改者，罰鍰將提高到5萬至50萬元，並得按次處罰。（編輯：管中維）1080603