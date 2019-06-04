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北市家禽市場雞屠體潮紅 又檢出禽流感

最新更新：2019/06/04 19:19

（中央社記者黃麗芸台北4日電）北市家禽批發市場繼5月下旬檢出屠體有禽流感病毒後，台北市動保處今天說，5月31日又通報有疑似案例，6月2日獲知確診H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存屠體今天銷毀。

動保處今天發布新聞稿表示，台北市家禽批發市場屠檢獸醫師於5月31日凌晨通報發現疑似高病原性禽流感案例，經動保處送檢後，農委會家畜衛生試驗所於6月2日通知確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

動保處說，當天凍存稽留的23隻家禽屠體判定廢棄，並依規定於今天全數銷毀，以防堵病毒擴散。

這批異常屠體案例，動保處說，是來自雲林縣斗南鎮一處養禽場的紅羽土雞，屠宰時發現雞隻呈現屠體部分潮紅、腳脛瀰漫性潮紅、氣管黏膜輕微潮紅等疑似禽流感症狀，經屠檢獸醫師察覺有異後進行通報。

同時，由動保處防疫人員採樣送檢，現場扣留26隻雞屠體，採樣3隻送畜衛所檢驗，剩餘23隻凍存；此外，也通知來源場所在地動物防疫機關回溯來源場進行後續追蹤調查。

台北市家禽批發市場5月17日通報有批家禽屠體異常，動保處隨後獲知畜衛所檢驗確認為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，凍存屠體已依程序化製銷毀。（編輯：方沛清）1080604

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