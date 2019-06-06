麻疹病例破1000大關 美衛生部誓言止疫苗謠言

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國衛生官員今天表示，美國今年的麻疹病例已達1001起，並誓言要遏止有關疫苗錯誤資訊的散播。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前才提出警告，說美國恐將喪失「麻疹絕跡」地位。

美國衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）在聲明中表示，像是麻疹這種可預防的疾病達到1000起病例，這提醒了世人，確保民眾了解疫苗的安全性有多麼重要。

艾薩誓言要「持續致力支持地方衛生部門和醫護供應者，以因應當前的情勢，而最終目標是遏止疫情的爆發，以及遏阻有關疫苗的錯誤消息流傳」。

他說：「我們一再強調，疫苗是安全且高效率的公共衛生工具，能預防這個疾病及制止當前疫情蔓延。」

美國過去的麻疹高峰紀錄是1994年的963起，然而今年還沒過半年，這項紀錄就被超越。

艾薩表示，CDC提供醫護供應者辨識和預防麻疹的指導方針，並為醫師開發一套系統，協助對抗有關麻疹疫苗的錯誤資訊。

美國在2000年宣布國內麻疹絕跡，達成1963年出現疫苗後所喊出的目標。CDC表示，透過來自麻疹仍普遍國家的旅客傳播，依舊會爆發疫情。

根據CDC的說法，某一特定地區若12個月以上沒傳出連續疾病傳染，就可以被認定是麻疹絕跡地區。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1080606