女肚藏16公斤水瘤 腹圍異常腫大不能輕忽

（中央社記者陳偉婷台北11日電）未停經女性如果腹圍異常腫大，應有所警覺。婦產科醫師陳俐瑾今天說，未停經女性脂肪堆積易在四肢，如果腹圍異常，或合併腹痛、腰痠，應就醫檢查，評估婦科腫瘤可能性。

28歲小如從小圓潤，體重顛峰曾到98公斤。她步入職場後開始努力減肥，除了飲食戒糖少油，還跳舞消耗熱量，成功在半年內減掉15公斤。不過，小如媽媽發現，女兒臉尖了、四肢都瘦了，怎麼只有肚子消不下去。

小如也從去年開始發現腹脹、肚子硬硬的，才走路半小時就腰痠背痛，但都以為是肥胖造成，因對生活沒特別影響就不以為意。媽媽仍覺得不放心，帶小如就醫，檢查發現輸卵管長了40公分的大水瘤，經腹腔鏡手術切除水瘤，並從水瘤取出多達1萬6oooc.c.的水，術後體重瞬間少掉16公斤。

國泰綜合醫院婦產科主治醫師陳俐瑾今天表示，水瘤在醫學上稱為囊腫，約有3%至7%婦女會出現，大多沒有症狀，且會自行消失，只有少數會造成輸卵管/卵巢扭轉，或是影響輸卵管抓取卵子的功能而不孕。

陳俐瑾說，這種囊腫多介於1至8公分，文獻上少有超過30公分者，像小如這樣大到40公分都還沒有腹痛、便秘、水腎等任何症狀的臨床更是少見。

停經後婦女因雌激素缺乏，脂肪比較容易堆積在腹部；但陳俐瑾表示，尚未停經女性的脂肪較易堆積在四肢，若有腹圍異常腫大，或是合併腹痛、腰痠、解便不順等症狀，建議都要進一步檢查婦科腫瘤的可能性。

陳俐瑾表示，臨床上遇到許多肉肉的女性以為自己只是胖或是宿便多，常常把腫瘤養到很大才來就診，讓本來可用腹腔鏡小傷口變成要傳統大傷口手術才行。提醒輕熟女們，平時要多注意身形的變化。

輸卵管囊腫是子宮附屬器囊腫的一種，如果囊腫比較小不需要手術治療，可以密切觀察，如果生長速度比較快，就要考慮手術治療。輸卵管囊腫常常與卵巢囊腫難以區分，術前可經由超音波、血液腫瘤標記輔助判斷，但往往需開刀後才能確認。（編輯：陳惠珍）1080611