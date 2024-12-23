40歲產婦雙胞胎1流產 第2胎111天後出生寫台灣紀錄

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）今年40歲關小姐是高齡雙胞胎孕婦，在懷孕20週早產，無法守住A寶的她，忍著傷痛拚盡全力保住B寶，熬過安胎不適，延遲生產111天，今年國慶日生下寶寶，寫台灣延遲生產最久紀錄。

關小姐今天帶著出生2個多月的兒子出席記者會，「一開始我沒有想太多」，這對雙胞胎並不是關小姐首度懷孕，在34歲那年，她透過人工生殖技術，孕程非常順利，誕下1名健康女嬰，如今女兒已經5歲，想在40歲之前再拚一寶的關小姐，再度以試管嬰兒技術，成功懷上雙胞胎。

關小姐回憶第2次懷孕的驚心動魄，她說，曾出國一段時間，過程沒有不適，不料回國第2天，懷孕19週突然大量破水，趕緊就醫安胎，「本以為應該保得住，沒想到A寶就流掉」，看著逝去生命、小小的A寶，關小姐的難過是旁人無法體會，甚至因孩子太小，連骨灰都沒辦法留下。

關小姐與丈夫還沒從悲傷走出，就面臨下一個挑戰，守住肚子裡的B寶，她接受強效抗生素及子宮頸環紮術治療，整整躺著安胎3週，吃喝拉撒都只能躺在床上進行，完全不可以起身，狀況穩定後，她終於出院，改門診追蹤，「我每週都像為了回診而活」，B寶在將近36週時自然生產。

幫助關小姐守住B寶的人，是國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾，她說，雙胞胎是早產高危險群，若遇到早產通常2個寶寶會一起分娩出，間隔24小時以上才生出第2個寶寶，在醫學上叫做雙胞胎延遲間隔生產。文獻報告，雙胞胎延遲間隔生產超過1天的成功個案數，全球只有82例。

陳俐瑾說，根據全球數據資料顯示，雙胞胎延遲間隔生產平均延遲20至60天，其中最久的個案在葡萄牙，高達154天，台灣至今成功的個案數寥寥無幾，關小姐與B寶安胎破百天應是台灣已知最久、出生週數最大的紀錄。

陳俐瑾提到，這次非常幸運的事，A寶與B寶是異卵雙胞胎，所以有各自的胎盤與臍帶，彼此不受影響，安胎期間的子宮頸環紮術治療有健保給付，部分安胎藥物需自費。面對小週數的安胎就是分秒必爭，避免大量破水後，即使保住孩子，但羊水量過低，仍可能會影響到胎兒發育。

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衛生福利部國健署統計，台灣早產發生率由民國95年8.5%升至112年10.8%，陳俐瑾表示，原因可能是目前試管嬰兒雙胞胎的比例隨增加、孕婦高齡化有關，或是有抽菸（含二手菸）、喝酒、吃檳榔習慣，這些都是早產高危險群，建議有懷孕規劃的女性35歲前生產、遠離有害物質。

陳俐瑾提醒，高齡雙胞胎孕婦平時應注意子宮收縮情形，建議在懷孕第16至24週接受子宮頸長度測量，密集回診產檢，減少因早產造成寶寶的生命危險或長期性併發症。若是遇到早產徵象，包含出血、宮縮、破水，應盡速到有早產兒急救能力的醫療院所就醫，盡早治療。（編輯：李亨山）1131223