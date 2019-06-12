高市本土登革熱新增2例 加緊防疫

高雄市三民區本土登革熱群聚疫情12日再新增2例確診個案，由於連日大雨不斷造成容器積水等孳生源大增，恐增加登革熱疫情傳播風險及防疫困難，市府防疫團隊高度警戒，加強巡查。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月12日

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄市三民區本土登革熱群聚疫情今天新增2例確診個案，適逢連日大雨，當地孳生源大增，高市府防疫團隊不敢掉以輕心，加緊防疫。

高市衛生局表示，新增個案分別為居住於鼎力里10多歲男子及鼎西里60多歲男子，分別於5月29日及6月6日發病，經疫情調查結果研判為同波登革熱群聚感染，與鼎金及鼎西里群聚疫情具高度地緣性關係。

高市衛生局指出，連日大雨不斷造成容器積水等孳生源大增，雨後若未及時清除恐將孳生大量病媒蚊，增加登革熱疫情傳播風險及防疫困難，市府防疫團隊高度警戒，也請市民雨後48小時內清除居家及附近環境孳生源，配合防疫。

高市今年累計本土登革熱共計18例、境外移入27例，其中三民區「鼎」字頭各里登革熱群聚疫情累計17例，其中鼎金里14人、鼎西里2人、鼎力里1人。（編輯：李亨山）1080612