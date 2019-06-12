更多編輯台推薦新聞：
杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色
運動

杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色

曾遭中共俘虜17年 前黑貓中隊飛官張立義病逝
政治

曾遭中共俘虜17年 前黑貓中隊飛官張立義病逝

偵測後方3秒內超車 交大首創自駕車智慧之眼
科技

偵測後方3秒內超車 交大首創自駕車智慧之眼

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

高市本土登革熱新增2例 加緊防疫

最新更新：2019/06/12 20:46
高雄市三民區本土登革熱群聚疫情12日再新增2例確診個案，由於連日大雨不斷造成容器積水等孳生源大增，恐增加登革熱疫情傳播風險及防疫困難，市府防疫團隊高度警戒，加強巡查。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月12日
高雄市三民區本土登革熱群聚疫情12日再新增2例確診個案，由於連日大雨不斷造成容器積水等孳生源大增，恐增加登革熱疫情傳播風險及防疫困難，市府防疫團隊高度警戒，加強巡查。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年6月12日

（中央社記者程啟峰高雄12日電）高雄市三民區本土登革熱群聚疫情今天新增2例確診個案，適逢連日大雨，當地孳生源大增，高市府防疫團隊不敢掉以輕心，加緊防疫。

高市衛生局表示，新增個案分別為居住於鼎力里10多歲男子及鼎西里60多歲男子，分別於5月29日及6月6日發病，經疫情調查結果研判為同波登革熱群聚感染，與鼎金及鼎西里群聚疫情具高度地緣性關係。

高市衛生局指出，連日大雨不斷造成容器積水等孳生源大增，雨後若未及時清除恐將孳生大量病媒蚊，增加登革熱疫情傳播風險及防疫困難，市府防疫團隊高度警戒，也請市民雨後48小時內清除居家及附近環境孳生源，配合防疫。

高市今年累計本土登革熱共計18例、境外移入27例，其中三民區「鼎」字頭各里登革熱群聚疫情累計17例，其中鼎金里14人、鼎西里2人、鼎力里1人。（編輯：李亨山）1080612

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報