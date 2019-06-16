中東情勢緊張 汽柴油17日各漲0.1元

中油公司自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北16日電）石油輸出國家組織（OPEC）擬延長減產協議，加上中東情勢緊張，推升國際原油價格，中油公司今天表示，自17日凌晨零時起，各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元，95無鉛汽油來到每公升新台幣28.5元。

調整後的各式汽柴油參考零售價格，分別為92無鉛汽油每公升27元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.9元，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油表示，受石油輸出國家組織（OPEC）對於下半年續推減產協議已近共識，以及兩艘油輪在中東阿曼灣遇襲，引發供應中斷憂慮，導致國際油價上揚。

本週調價指標7D3B週均價為每桶61.46美元，較前一週上漲0.37美元，新台幣兌美元匯率貶值0.025元，國內油價依公式計算漲幅為0.55%。本週92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

中油表示，調整後95無鉛汽油零售價格為每公升28.5元，尚未達啟動經濟部油價平穩措施門檻。（編輯：蘇志宗）1080616