台電文創展開跑 8/23前免費參觀

台電文創特展從19日開跑，至8月23日前於台電大樓免費展出，現場有以礙子結合台電Logo的打卡復古霓虹燈，讓民眾好逛又好拍。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年6月19日

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）台電文創特展今天開跑，台電表示，展覽將首度揭秘煤灰杯墊製作過程、公開多個未曝光的文創企畫，還有超夯的台電Logo復古霓虹燈，特展好逛又好拍，歡迎民眾免費參觀。

因應電業法修法，台電啟動轉型腳步，並在去年創立「台電文創」，主打電力文化與循環經濟。台電宣布，文創特展從今天起至8月23日，民眾可以在每週一至六上午9時至下午6時到台電大樓免費觀展。現場有廢棄材料再生的文創商品，以及台電Logo復古霓虹燈，好逛又好拍，歡迎民眾親訪打卡。

台電說，希望透過這次特展分享台電文創成果，也首度揭秘明星商品煤灰杯墊製作過程，還有近千顆廢棄陶瓷礙子直接搬到展場，模擬台電文創團隊在廢料倉庫挖掘材料的場景。

特別的是，台電也公開多個未曝光的文創企畫，像是廢棄變電箱裁切作為手機架、筆筒等辦公小物，而電桿標示牌則是化身成工業風燈罩。

台電說，許多本來該是丟棄或是囤放在倉庫裡的廢材，經過材質測試、研發以及巧思創意後，成了台電獨有的文創商品。像是火力發電的副產品「煤灰」，搖身成為「迷你人孔蓋杯墊」，除了在網路上引發話題，更與2019金馬奇幻影展聯名，成為首個與金馬合作聯名商品的公家單位。

台電表示，除了展覽外，台電也將於7、8月舉行講座以及開設工作坊，民眾若想知道更多資訊可以至台電文創臉書粉絲團查詢。（編輯：李信寬）1080619